تقرير مغربي: الوداد يرغب في ضم أحداد.. وينتظر رد الزمالك

يسعى نادي الوداد الرياضي المغربي للتعاقد مع حميد أحداد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة "هسبورت" المغربية زعمت أن "الوداد تقدم بعرض رسمي إلى الزمالك للتعاقد مع أحداد".

وأشار التقرير المغربي إلى رغبة فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد في التعاقد مع أحداد وخصوصا بعد رحيل إسماعيل الحداد إلى أحد السعودي.

ويضع الجهاز الفني للوداد التعاقد مع أحداد "كأولوية فيما سيتم التوجه لخيارات أخرى إذا رفض الزمالك ترك اللاعب"، وفقا للتقرير المغربي.

وطلب فوزي البنزرتي من سعيد الناصيري، رئيس الوداد، التعاقد مع أسماء جديدة بمن فيها المهاجم أحداد في "المركاتو" الشتوي الحالي من أجل تعزيز صفوف ممثل الكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الزمالك بين صفوفه عمر السعيد وحميد أحداد وذلك بعد رحيل كاسونجو إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

ويسعى الزمالك لانتداب مهاجم لتعويض رحيل اللاعب، ويفاوض النادي أكثر من لاعب منهم خالد بوطيب لاعب منتخب المغرب. (التفاصيل)

أحداد انضم من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشارك أحداد في ثلاث مباريات مع الزمالك في الدوري ولم يسجل أو يصنع.

اقرأ أيضا:

رئيس المصري: إسلام عيسي ليس للبيع.. لم نتفاوض مع أي فريق ولن يرحل

عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما

حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل

كاسونجو: أعشق الزمالك.. سأعود نهاية الموسم لاحتفل مع الفريق بالدوري

حصاد 2018 - عام صلاح.. وكأن تألقه لم يحرك في المحترفين ساكنا

الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين