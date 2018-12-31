الزمالك يعير كاسونجو إلى الوحدة السعودي

قرر مجلس إدارة الزمالك إعارة مهاجمه كابونجو كاسونجو إلى نادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه.

وأشار الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الإعارة تمت بعد إعطاء كريستيان جروس مدرب الفريق الضوء الأخضر لرحيل اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية.

وشارك لاعب الاتحاد السكندري السابق في 13 بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع الزمالك إلى 2021.

ويسعى الزمالك لانتداب مهاجم لتعويض رحيل اللاعب، ويفاوض النادي أكثر من لاعب منهم خالد بوطيب لاعب منتخب المغرب. (التفاصيل)

ويضم الزمالك المهاجمين عمر السعيد وحميد أحداد المغربي. سيتعين عليه اختيار أحدهما ليبدأ اللقاء المقبل للفريق يوم السبت أمام مضيفه الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

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