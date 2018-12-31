القيعي يغيب عن حلقته في ملك وكتابة لـ"ظروف عمل خاصة بـ الأهلي"

يغيب عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي عن ظهوره المعتاد في قناة ناديه بسبب "ظروف عمل خاصة".

عدلي القيعي يظهر مرتين أسبوعيا على قناة الأهلي في برنامجه (ملك وكتابة) ولكنه غاب عن الظهور في حلقة يوم الاثنين.

وأعلن إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة رفقة عدلي القيعي، غياب الأخير عن حلقة يوم الاثنين بسبب "ارتباطه بظروف عمل خاصة بـ الأهلي".

وأتم "إن شاء الله، سيتمم مهمته بنجاح وبكل خير".

وتحدث عدلي القيعي في مداخلة هاتفية مع برنامج (ملك وكتابة) بعد ذلك ليقول: "الأهلي قطع 75% من خطته في سوق الانتقالات".

وأضاف "لا نبخل على الأهلي بأي جهد أو أي مال".

وواصل "مازلنا نعمل. إذا سارت الأمور طبيعية، سيتم كل شيء بخير بإذن الله. على جمهور الأهلي أن يتفاءل ويصبر".

الأهلي أتم تعاقده مع أربع صفقات حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوية وهم محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو ورمضان صبحي.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا يوم السبت الماضي كشف من خلاله تقدمه بعرض رسمي لضم حسين الشحات.

FilGoal.com كشف عن أن عرض الأهلي الأول لضم الشحات قيمته 3 ملايين دولار، مع وجود عرضين أعلى منه من الصين والسعودية بحسب تصريحات محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي. ( اقرأ التصريحات )

محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي صرح لـFilGoal.com قائلا: "لن نجبر الشحات على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

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