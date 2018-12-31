كاسونجو: أعشق الزمالك.. سأعود نهاية الموسم لاحتفل مع الفريق بالدوري

وجه كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتقل حديثا إلى نادي الوحدة السعودي على سبيل الإعارة، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك أعلن رسميا رحيل كاسونجو من صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى نادي الوحدة السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال كاسونجو: "أشكر مجلس إدارة الزمالك وجماهير النادي على الفترة السابقة لي مع الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "فترتي مع الزمالك كانت ممتعة. أعشق الزمالك وأكن لجماهيره كل الاحترام والتقدير. كل الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير".

وواصل "الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم. سأعود عقب نهاية إعارتي للاحتفال مع زملائي باللقب".

وأكمل حديثه قائلا: "سأشتاق إلى كل لاعبي الزمالك. هم أشقائي".

شارك لاعب الاتحاد السكندري السابق في 13 بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع الزمالك إلى 2021.

ويسعى الزمالك لانتداب مهاجم لتعويض رحيل اللاعب، ويفاوض النادي أكثر من لاعب منهم خالد بوطيب لاعب منتخب المغرب. (التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت في الدوري المصري.

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