نادي العين في بيان: لدينا 5 لاعبين أجانب ولا نسعى للتغيير

يتمسك نادي العين الإماراتي باستمرار لاعبيه الحاليين على الأقل حتى نهاية الموسم ولا يبغي التخلي عن أي منهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

حسين الشحات النادي : العين العين

ونشر العين بيانا قال فيه غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة النادي:"اتخذنا القرارات الخاصة بملف التعاقدات الخاص بلاعبي الفريق الأول، خاصة من تنتهي عقودهم في نهاية الموسم. سنعلن قريبا عن التفاصيل فور اكتمال الإجراءات المطلوبة".

وواصل "لدينا 5 لاعبين أجانب حاليا ولا نية للتغيير حتى نهاية الموسم ونعمل على توفير الاحتياجات المستقبلية. العين شامخ بقيادته وجمهوره ولا يتوقف على رحيل إدارة أو جهاز فني أو لاعب. يتوجب علينا منح فريق العمل الثقة المطلوبة".

واستمر "التعاقدات في كرة القدم يحكمها عوامل عدة مثل الجانبين الفني والمالي إضافة إلى جدية ورغبة الأطراف المعنية المرتبطة بالناديين المتفاوضين واللاعب موضوع النقاش، فضلا عن أولويات الفريق التي تتضمن تقارير المدرب ولجنة الاحتراف لإيجاد بديل يناسب المنظومة قبل اتخاذ قرار بيع أو شراء".

وأتم "أدعو جمهور العين لعدم الانسياق خلف الشائعات التي هدفها التأثير على لاعبي الفريق ولنعمل معا على دعم طموحات النادي. أتمنى عدم تداول المواضيع التي دأب على تصديرها أصحاب المصالح الشخصية بهدف تعكير صفو الجو العام لأن مبادئ العين ترفض دخول البعض في مهاترات غير مقبولة".

دعا الى عدم الانسياق خلف الشائعات.. الهاجري: العين اتخذ قراره بتعزيز الاستقرارhttps://t.co/PRNC0An5aM#نادي_العين pic.twitter.com/alGtAVqtKs — Al Ain FC (@alainfcae) December 31, 2018

ويرغب الأهلي في انتداب المصري حسين الشحات لاعب العين وتقدم رسميا بعرض لكن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين. (التفاصيل)

ويمتد عقد الشحات مع العين وصيف كأس العالم للأندية إلى 2021.

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