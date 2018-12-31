سموحة يضم باسم مرسي

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 13:11

كتب : نادر عيد

باسم مرسي لاعب الزمالك

أعلن نادي سموحة عبر حسابه في تويتر ضم اللاعب باسم مرسي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ورغبت عدة أندية في الحصول على خدمات باسم مثل بتروجيت وإنبي والإنتاج الحربي بعد فسخ اللاعب عقده مع نادي لاريسا اليوناني الذي لعب له في النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة وفقا لما علمه FilGoal.com من مصدر داخل القلعة البيضاء.

وأشار مصدر في نادي سموحة إلى FilGoal.com مسبقا أن سموحة رفض طلب الزمالك بإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها باسم إلى الإسكندرية ويحصل الزمالك على المدافع ياسر إبراهيم.

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وقال إن باسم سيحصل مع سموحة على مليون و600 ألف جنيه في مدة قدرها 6 أشهر.

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيها 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

وربما يبدأ باسم مشواره مع سموحة أمام الأهلي في لقاء الناديين في 8 يناير بالإسكندرية.

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