كلوب يدافع عن صلاح: هل تريدون رؤية الدماء تنزف منه

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعبه محمد صلاح بعد الأقاويل التي اتهمته بإدعاء السقوط للحصول على ركلات جزاء مؤخرا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح حصل على ركلتي جزاء في المباراتين الأخيرتين للريدز، ضد نيوكاسل يونايتد وأرسنال وسجلهما بنفسه.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة جارديان يوم الإثنين: "في مباراة نيوكاسل تعرض صلاح للشد بواسطة يد المدافع بول دوميت، هل نحتاج لرؤية دماء من أجل احتساب ركلة جزاء؟ أعتقد لا".

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وأضاف عن ركلة الجزاء التي حصل عليها الدولي المصري أمام أرسنال "كمدافع إذا لم تلمس صلاح واستطاع المرور منك فإنه سينجح في تسديد الكرة في الشباك، ونعرف جميعا مدى براعته في ذلك".

واستمر المدرب الألماني "لم أشاهد اللعبة مجددا، وليس لدي أي فكرة عما حدث ولكن الحكم كان قريبًا من اللعبة".

وواصل دفاعه عن النجم المصري وباقي لاعبيه بقوله "ليس لدينا غواصون في الفريق، وركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح لم تكن تمثيلا على الحكم، والأخرى التي حصل عليها ديان لوفرين أيضا لم تكن كذلك، لقد احتسبهما الحكم".

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ16 هدفا، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

وأتم كلوب "في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة لم تحتسب لنا الكثير من ركلات الجزاء التي نستحقها".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

ليفربول يدخل المباراة في صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

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