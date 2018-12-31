قراءة في بيان العين - هل النادي الإماراتي مجبر على بيع الشحات بسبب دومبيا.. ولماذا ذكر 5 أجانب

ذكر العين في بيانه الصادر اليوم الاثنين أنه يمتلك بين صفوفه 5 لاعبين أجانب يسعى للحفاظ عليهم رغم سماح الاتحاد الإماراتي بقيد 4 لاعبين أجانب فقط محليا، كيف قد يؤثر ذلك على مستقبل حسين الشحات.

حسين الشحات النادي : العين الأهلي

تسبب بيان العين الإماراتي في لغط كبير بين الجماهير المصرية خاصة بعدما تردد أن العين الإماراتي سيكون مجبرا على الموافقة على بيع حسين الشحات، بعدما ضم المالي تونجو دومبيا ليصل عدد الأجانب بين صفوفه إلى 5 لاعبين. ( اقرأ البيان )

ويضم العين بين صفوفه 4 أجانب مقيدين هم المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرج بالإضافة إلى تسوكاسا شيوتاني.

ويمتلك النادي الإماراتي محترفا خامسا هو المالي تونجو دومبيا والذي ضمه من دينامو زغرب الكرواتي في أكتوبر الماضي.

وشارك دومبيا مع العين في كأس العالم للأندية مؤخرا، لكن ضمه للقائمة المحلية مرهون بأمرين.

زيادة الأجانب

منذ أيام قليلة، رحبت لجنة دوري المحترفين الإماراتية لكرة القدم باقتراح عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بشأن زيادة عدد الأجانب في دوري الخليج العربي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي اقترح السير على خطى الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة اللاعبين الأجانب في كل فريق.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن لجنة دوري المحترفين ترحب بمقترح زيادة عدد الأجانب في الدوري، وتشير لمناقشة الأمر في ورشة العمل الفنية التي تناقش فيها مع الأندية مبادرات تطوير المسابقة.

عاجل.. #لجنة_دوري_المحترفين ترحب بمقترح #عبدالله_بن_زايد بشأن زيادة عدد الأجانب في الدوري.. وتشير لمناقشة الأمر في ورشة العمل الفنية التي تناقش فيها مع الأندية مبادرات تطوير المسابقة pic.twitter.com/dL9BL90yTL — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) December 27, 2018

وصرح وليد الحسني مدير لجنة دوري المحترفين الإماراتية بدراسة مقترح زيادة عدد الأجانب على أن التنسيق بشأنه مع الإدارات الفنية بالأندية والاتحاد ولجنة دوري المحترفين.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن ورشة العمل الفنية ترحب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي من 4 إلى 5 لاعبين.

ولكن لم يتم الأمر رسميا حتى الآن، وبالتالي ليس واضحا إذا كان سيُطبق في حال صدوره رسميا مع الدور الثاني للدوري أو مع انطلاق الموسم المقبل.

موقف كايو وماركوس بيرج

الأمر الثاني هو تحديد موقف المحترفين كايو وماركوس بيرج.

وينتهي تعاقد العين مع كايو وبيرج بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يتيح للاعبين التوقيع لأي فريق مجانا في يناير.

وتربط التقارير الصحفية كايو الذي حصد جائزة ثاني أفضل لاعب في مونديال الأندية بالانتقال إلى بورتو البرتغالي، خاصة أن اللاعب رفض الكشف عن نواياه بشأن تجديد عقده مع العين.

وبالتالي لو رحل أحد اللاعبين أو كلاهما في يناير، فهذا سيتيح للعين فرصة قيد دومبيا محليا حتى لو لم يطبق قرار زيادة عدد الأجانب مع بداية الدور الثاني من الدوري الإماراتي.

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