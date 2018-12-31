وزير الرياضة: قادرون على استضافة أمم إفريقيا ولو بعد ساعة من الآن

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حظوظ مصر في استضافة أمم إفريقيا 2019.

وقال أشرف صبحي: "نحن ندعم اتحاد الكرة ونقف خلفه ونتمنى الحصول على التنظيم".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة "نحن نقدر في أي وقت وبأي شكل من تنظيم البطولة. إذا قيل لنا نظموا منذ الغد، سنفعل ذلك".

وواصل "سنفعل ذلك حتى إذا كان التنظيم بعد ساعة من الآن. نحن قادرون على تنظيم أمم إفريقيا".

وأوضح "نمتلك كل المقاومات لفعل ذلك والبنية الأساسية على أعلى مستوى في كل المحافظات ونحن كوزارة رياضة فقط لدينا 15 ملاعبا إلى جانب قطاعات تمتلك مساحات كبرة متنوعة".

وواصل "التطور على مستوى النقل، كان على أعلى مستوى إلى جانب أن مصر بلد سياحية".

وأكمل حديثه قائلا: "وزارة الشباب والرياضة تمتلك خبرات كبيرة إلى جانب خبرات اتحاد الكرة وخبرات الشباب المسؤولة عن إدارة ملف التنظيم".

ودلل "أوصلنا طلبنا باستضافة البطولة بعد يوم واحد فقط من فتح باب الترشيح لأننا في أتم الجاهزية دائما".

وأتم "كذلك من جانب الحضور الجماهيري، فلم يحدث أي أزمات في حضور الجماهير في مباريات البطولة العربية والإفريقية".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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