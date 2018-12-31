سولشاير يحقق أفضل بداية لمدرب في تاريخ يونايتد!

لم يفعلها السير أليكس فيرجسون.. ولا لويس فان جال.. ولم يصل إلى نفس المستوى جوزيه مورينيو.. لكن المدرب الشاب المغمور أولي جونار سولشاير بات صاحب أفضل بداية في تاريخ مانشستر يونايتد!

دخل النرويجي تاريخ النادي من أوسع أبوابه وعزز أسهمه كثيرا في قيادة الفريق بشكل دائم بعد هذه البداية الممتازة التي أشفق عليه كثيرون من صعوبتها.

بات سولشاير البالغ عمره 45 عاما المدرب صاحب أفضل نتائج في أول 3 لقاءات في مشواره مع فريق الشياطين الحمر.

جمع 9 نقاط وسجل 12 هدفا!

سحق كارديف سيتي بنتيجة 5-1 ودهس هدرسفيلد تاون بنتيجة 3-1 وصعق بورنموث يوم الأحد بنتيجة 4-1.

من فاز بالمباريات الثلاث الأولى مثله هما الكبيران، السير مات بيزبي.. و.. جوزيه مورينيو!

أما بيزبي، الذي توج مع يونايتد بالدوري 5 مرات وقاد النادي لأول تتويج له في دوري أبطال أوروبا موسم 1967-1968، سجل في المباريات الثلاث 8 أهداف.

بينما أحرز مورينيو، الذي أطاح به النادي منذ أيام ولم يجد بديلا سوى سولشاير، فسجل 6 أهداف.

انفجار يونايتد، إن جاز التعبير، بهذه الطريقة لم يحدث منذ وقت بعيد.. في آخر 7 سنوات لم يسجل الفريق 12 هدفا في 3 لقاءات متتالية إلا مع سوشاير!

سولشاير أثناء توقيعه على عقد تدريب يونايتد يعلم أن وقته محدود في أولد ترافورد وأن الإدارة تسعى خلف مدربين كبار مثل ماوريسيو بوتشيتينو وزين الدين زيدان.

لكن دون شك بعد هذه البداية المثالية بدأ عقله يفكر.. ولماذا لا أقود الفريق؟