منافس الزمالك – مهاجم فيتا كلوب يصل المغرب تمهيدا للانضمام لـ اتحاد طنجة

وصل موكوكو باتيزاديو مهاجم فريق فيتا كلوب إلى المغرب تمهيدا للانضمام إلى نادي اتحاد طنجة، وفقا للصحف المغربية.

اتحاد طنجة هو منافس الزمالك في دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية، بينما يتواجد فيتا كلوب في المجموعة الرابعة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

صحيفة المغرب 24 نشرت صورة اللاعب عقب وصوله إلى المغرب، لتشير إلى "مهاجم فيتا كلوب وصل إلى المغرب للتوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى اتحاد طنجة".

وكشفت الصحيفة أن نادي اتحاد طنجة أتم اتفاقه بالكامل مع اللاعب ومع ناديه، لينتقل صاحب الـ 26 عاما إلى الفريق المغربي.

وتمكنت إدارة اتحاد طنجة من استخراج الأوراق اللازمة اللاعب لكي يصل إلى المغرب تمهيدا لتوقيع العقود وانضمامه إلى الفريق، حسبما أشارت الصحيفة المغربية.

أحمد العجلاني المدير الفني السابق لفريق اتحاد طنجة استقر على اسم موكوكو باتيزاديو بعد أداء اللاعب في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

ويلعب الزمالك خارج أرضه أولا أمام اتحاد طنجة في المغرب قبل أن يستضيفه على ملعبه ووسط جماهيره.

ويقام الذهاب أحدى أيام 11-12-13 يناير بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 18-19-20 من نفس الشهر.

اتحاد طنجة بطل الدوري المغربي الموسم الماضي ودع دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

خسر في الجزائر 2-0 وانتصر في المغرب 1-0 ليودع دوري الأبطال ويتجه للكونفدرالية.

ويحتل اتحاد طنجة المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

طالع أيضا

كل ما حدث في مران لاسارتي الأول مع الأهلي

جديد مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات

قرار من اتحاد الكرة بخصوص لقاء بيراميدز والأهلي

صفقة الزمالك الجديدة: الأهلي سيندم على عدم ضمي

بيان رسمي من برشلونة بخصوص لاعب وسط باريس سان جيرمان

في الجول يشرح – القصة الكاملة لأزمة عمومية المصري.. واستقالة المجلس غير المكتملة