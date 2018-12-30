مدرب اتحاد طنجة: من قال أننا نخاف الزمالك.. أملك خبرة كبيرة في تلك المواجهات

رفع عبد الرحيم طاليب المدير الفني لفريق اتحاد طنجة راية التحدي أمام الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس الكونفدرالية.

نادي اتحاد طنجة المغربي استقر على إسناد مهمة الرجل الأول إلى عبد الرحيم طاليب عقب رحيل التونسي أحمد العجلاني.

وقال عبد الرحيم طاليب عن مواجهة الزمالك: "بكل تأكيد هي مواجهة قوية أمام أحد أقوى الأندية المصرية والإفريقية".

وأردف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة المنتخب المغربية "ولكن من قال أننا نخاف الزمالك. لا شيء يقول بأننا سنغالي في تقدير الزمالك أو أننا سنكون لقمة صائغة أمامهم".

وتابع "شخصيا أملك خبرة كبيرة في مثل هذا المواجهات وسنحاول تحضير اللاعبين ذهنيا وفنيا ليقفوا الند للند أمام الزمالك".

وأشار "أول مهمة سنقوم بها هي إخراج اللاعبين من حالة الشك التي دخلوها مع توالي النتائج السلبية".

ويبدأ عبد الرحيم طاليب يوم الاثنين مهامه الجديدة كمشرف عام ومدرب لفريق اتحاد طنجة.

ويلعب الزمالك خارج أرضه أولا أمام اتحاد طنجة في المغرب قبل أن يستضيفه على ملعبه ووسط جماهيره.

ويقام الذهاب أحدى أيام 11-12-13 يناير بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 18-19-20 من نفس الشهر.

اتحاد طنجة بطل الدوري المغربي الموسم الماضي ودع دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

خسر في الجزائر 2-0 وانتصر في المغرب 1-0 ليودع دوري الأبطال ويتجه للكونفدرالية.

ويحتل اتحاد طنجة المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

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