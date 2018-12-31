فان دايك عن حديث سوكراتيس الحاد مع صلاح: علي الدفاع عن زملائي!

لم يتردد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول برهة ليتدخل لإبعاد سوكراتيس باباستاتوبولوس لاعب أرسنال عن محمد صلاح حين تحدث الأول بحدة زاعما ادعاء نجم مصر التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

والتقطت الكاميرا زحاما بين اللاعبين ومسؤولي الأمن عند مدخل غرف خلع الملابس بعد انتهاء الشوط الأول في لقاء ليفربول وأرسنال يوم السبت وكأن شجارا نشب في ملعب أنفيلد رود.

وكشف فان دايك ما حدث في حديثه مع الصحفيين "رأيته (سوكراتيس) يذهب لصلاح ويقول له لقد ادعيت السقوط على الأرض".

وواصل الهولندي "كان يهاجمه نوعا ما، لكني أردت القول إن صلاح لم يتحايل. الكل جاء ناحيتنا وبدا الأمر وكأننا نتشاجر، لكن هذا لم يحدث".

واستمر أغلى لاعب في تاريخ ليفربول "أردت فقط الحديث معه، هذا يحدث في كرة القدم وعلينا المضي قدما. أحمي زملائي بشكل طبيعي وعلى الجميع أن يقوم بذلك، هذا ما نحتاج جميعا لفعله، أن نساند بعضنا البعض. هذا تحديدا ما أقوم به".

كانت الشاشة الإلكترونية في ملعب أنفيلد رود تشير إلى تقدم مستحق لليفربول على ضيفه بنتيجة 3-1 إلى أن استلم صلاح الكرة داخل منطقة جزاء منافسه ليتدخل عليه سوكراتيس ويحصل الأول على ركلة جزاء نفذها بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البديل في الشوط الأول.

وسحق ليفربول فريق المدفعجية ليعزز تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن الوصيف وحامل اللقب نادي مانشستر سيتي.

ويتواجه الفريقان في لقاء مرتقب على ملعب الاتحاد يوم الخميس.