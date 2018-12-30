لا يمانع الأهلي رفع قيمة عرضه لضم حسين الشحات نجم العين الإماراتي، بعدما أبدى اللاعب تمسكه بالانضمام للقلعة الحمراء.

حسين الشحات النادي : العين الأهلي

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي يدرسون رفع قيمة العرض المقدم لضم الشحات إلى 3 ملايين و500 ألف دولار، من أجل تشجيع العين على اتخاذ قرار سريع بشأن الشحات.

وكان FilGoal.com كشف عن أن عرض الأهلي الأول لضم الشحات قيمته 3 ملايين دولار، مع وجود عرضين أعلى منه من الصين والسعودية بحسب تصريحات محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي. ( اقرأ التصريحات )

وأبلغ الشحات إدارة ناديه العين ترحيبه بالانضمام للأهلي، وهو ما يسرع من اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

في نفس الإطار، ينوي العين الإماراتي حسم مصير الشحات بعد الاجتماع مع زوران ماتيتش المدير الفني خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبالتالي، يتوقع الأهلي أن يرد العين على عرضه لضم الشحات خلال 48 ساعة.

وكان محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي صرح لـFilGoal.com قائلا: "لن نجبر الشحات على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

كل هذا يأتي بعدما أصدر النادي الأهلي بيانا كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروض لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

اقرأ أيضا

في الجول يشرح – القصة الكاملة لأزمة عمومية المصري.. واستقالة المجلس غير المكتملة

باولو: أضعت سنة ونصف من مشواري.. ولم أفقد الأمل في العودة للمنتخب

تاريخ حسام حسن في مواجهاته الأولى أمام الأهلي

مصدر من الزمالك يعلن عبر في الجول إتمام أولى الصفقات الشتوية.. والتفاصيل المالية

تقرير يوناني: أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا وملاحقته قضائيا

خبر في الجول – جروس اختار بوطيب من بين 20 مهاجما.. والمغربي "مرحب مبدئيا" بـ الزمالك

العين لـ في الجول: انتقال الشحات لـ الأهلي لم يتم بعد.. ولن نجبره على ناد لا يريده