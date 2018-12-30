باولو: أضعت سنة ونصف من مشواري.. ولم أفقد الأمل في العودة للمنتخب

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 13:14

كتب : FilGoal

حسام باولو - الزمالك

قال حسام سلامة "باولو" مهاجم الداخلية إنه أضاع سنة ونصف من حياته بالتنقل بين أندية الداخلية والاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وأضاف باولو عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "لعبت 6 أشهر في كل ناد من الأندية الثلاثة ولم أسجل سوى 6 أهداف فقط، لقد انضممت للزمالك بطموحات وأحلام كبيرة، وكنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم وكأس أمم إفريقيا".

وأشار: "إذا كنت لاعبا بالزمالك هذا الموسم لسجلت 17 هدفا، فالفريق يصل كثيرا للمرمى بمعدل فرصة كل دقيقة، اللهم لا حسد، كما أن الفريق يلعب باسم النادي، أما الفترة التي قضيتها بالزمالك كان كل لاعب يفكر في نفسه حتى لا تهاجمه الجماهير".

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وشدد: "أشعر بالنهم للعب في الدوري الممتاز، لقد بدأت مسيرتي في البطولة بعد بلوغي 30 عاما، لقد انضممت للمنتخب في وقت سابق بمساندة الإعلام، ولن أتعجل الحصول على فرصة جديدة، ولن أفقد الأمل".

وعن التعادل مع الأهلي 2-2 أمس في الدوري، واصل حسام باولو: "لم نلعب أمام الأهلي للشهرة، بل كنا نسعى لتحقيق الفوز لتحسين موقفنا في جدول الدوري".

وأتم هداف الداخلية تصريحاته: "الزمالك الأقرب للدوري بنسبة 80% ولكن أتمنى عودة الأهلي لمستواه ليسعد جماهيره".

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