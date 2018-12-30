خاص مصدر من الزمالك يعلن عبر في الجول إتمام أولى الصفقات الشتوية.. والتفاصيل المالية

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 11:00

كتب : حامد وجدي

يوسف علي لاعب المصرية للاتصالات

أتم الزمالك أولى صفقات الفريق الشتوية، وستكون من دوري الدرجة الثانية.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، أن الفريق حصل بالفعل على الاستغناء الخاص بيوسف علي جناح فريق المصرية للاتصالات.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "يوسف علي وقع على عقود الانضمام لمدة 4 سنوات ونصف".

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وأضاف "لصفقة كلفت خزينة النادي مليون و200 ألف جنيه".

يوسف علي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو من مواليد عام 1998، وينضم لمنتخب مصر للشباب.

وستكون تلك الصفقة هي الأولى للزمالك في موسم الانتقالات الشتوي هذا الموسم، والذي يبدأ بعد غد الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 يناير المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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