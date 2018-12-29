خاص خبر في الجول – جروس اختار بوطيب من بين 20 مهاجما.. والمغربي "مرحب مبدئيا" بـ الزمالك

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 23:38

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك

اختار كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يستهدف ضم بوطيب في مالاتياسبور التركي في يناير المقبل، في ظل ترحيب مبدئي من المهاجم الذي لعب 20 مباراة دولية وسجل 8 أهداف بقميص أسود الأطلس.

ويرى جروس في بوطيب الذي سجل للمغرب ضد إسبانيا في كأس العالم أنه مهاجم متمكن داخل منطقة الجزاء، ويقدر على الاستفادة منه في الموسم الجاري.

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وبدأت المفاوضات حسبما علم FilGoal.com مع النادي واللاعب، ويرحب بوطيب مبدئيا بارتداء قميص الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وكانت تقارير تركية قد ربطته بالانتقال للوحدة السعودي في يناير المقبل، ولم يبد ناديه مانعا في رحيله.

وسجل بوطيب 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

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