بالفيديو – الـVAR ورونالدو ينصران يوفنتوس على سامبدوريا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 15:46

كتب : أحمد العريان

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في سامبدوريا

من جديد ينتصر كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، وبمساعدة تقنية الفيديو هذه المرة أمام سامبدوريا.

فاز يوفنتوس على سابمدوريا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

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لم يحتج يوفنتوس وقتا طويلا، فتقدم كريستيانو رونالدو سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية بتصويبة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لسامبدوريا في الدقيقة الـ31 بعدما أبعد إيمري تشان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسدد فابيو كوالياريلا الكرة بنجاح في الشباك، ليسجل التعادل لسامبدوريا. وليعادل كوالياريلا رقم ديفيد تريزيجيه بالتسجيل في 9 مباريات في الدوري الإيطالي.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين يوفنتوس وسامبدوريا.

في شوط المباراة الثاني، ضغط يوفنتوس من أجل التقدم مرة أخرى.

سدد رونالدو كرة صاروخية في الدقيقة الـ59، لكنها ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة الـ62 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة بمساعدة تقنية الفيديو أيضا، لكنها لصالح يوفنتوس هذه المرة.

وسجل رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم يوفنتوس على سامبدوريا، ولينفرد رونالدو بصدارة هدافي بطولة الدوري برصيد 14 هدفا.

إثارة الوقت الضائع

كانت المباراة في طريقها للنهاية، لكن الوقت بدل الضائع حمل أكبر مراحل إثارتها.

سجل سابونارا هدفا رائعا لسامبدوريا في الدقيقة الـ91 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك ماتيا بيرين.

وبمراجعة الفيديو، اكتشف الحكم أن سابونارا كان في وضعية تسلل حين أعاد ساندرو الكرة له وفي اشتراك مع كوالياريلا، ليلغي الحكم هدف سامبدوريا.

وكاد البديل دوجلاس كوستا يحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ93 من انفراد، لكن الدفاع عاد سريعا، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

فوز يوفنتوس رفع رصيدهم للنقطة الـ53، ليحقق الفريق رقما قياسيا جديدا كأكبر عدد من النقاط يحققه فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، وليكسر رقم يوفنتوس أيضا في موسم 2013/2014 جمع 52 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ29 في المركز الخامس.

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