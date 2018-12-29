رسميا – مجلس المصري يتراجع عن الاستقالة بعد الاجتماع بمحافظ بورسعيد

تراجع مجلس إدارة النادي المصري عن استقالته الجماعية بعد اجتماع أجراه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأصدر ديوان محافظة بورسعيد بيانا رسميا، يعلن فيه قرار مجلس إدارة المصري بالتراجع عن الاستقالة التي تقدموا بها مساء أمس الجمعة.

وجاء نص البيان كالتالي:

رفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارةالنادي المصري برئاسة سمير حلبية عقب الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية الأخيرة للنادي وأعلن المحافظ خلال الموتمر الصحفي مع وسائل الإعلام وبحضور مجلس إدارة النادي انه لا يمكن السماح بالعبث في استقرار النادي الذي يمثل الأمن والسلم الاجتماعي في بورسعيد كما أن الأحداث التي نجمت عن الجمعية العمومية لا يمكن أن يقبل بها أحد فيما سيكون علية مستقبل المصري في حالة رحيل مجلس الإدارة ومع كل التقدير لشخص العضو الذي انتخبة اعضاء الجمعية العمومية نائبا للرئيس فهل يمكن او باستطاعتة أن يدير النادي مع المدير التنفيذي وممثل الجهة الإدارية ويجب أن يسمو الجميع فوق الخلافات ونجعل هدفنا المشترك هو إعلاء مصلحة النادي المصري ولا يمكن أن نسمح بحدوث انهيار يهدد مسيرة النادي.

وأضاف المحافظ في المؤتمر الصحفي أن المجلس حقق طفرات شهد لها الجميع أعادت فريق المصري خلال ال٣ سنوات الماضية الي صفوف الكبار في الكرة المصرية.

وأكد أنه مستمر في دعم النادي وطالب الجميع بدعم النادي في هذه الفترة حتي يتجاوز الظروف الصعبة.

من جانبة أعلن سمير حلبية رئيس النادي المصري أن المجلس استجاب لرغبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السند الاول والأساسي في عودة النادي المصري الي ماحققة من انجازات خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن تفائلة بأن القادم افضل قادم للنادي المصري في ظل استقرار مادي غير مسبوق بعد أن ارتفعت ميزانية النادي خلال السنوات الثلاثة الماضية من ٨ الي الي ١١٨ مليون جنية وان الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لا توجد بها ثغرات وما اثير حول بند النقد الأجنبي إنما يخضع لعوامل وقوانين الدولة في التعامل مع النقد الأجنبي من خلال القنوات الحكومية والبنوك كما يخضع لرقابة الجهات الإدارية المختلفة.

وكان المحافظ قد عقد اجتماع مغلق مع مجلس إدارة المصري قبل المؤتمر الصحفي واستغرق الاجتماع حوالي ساعة بحث خلاله المحافظ مع المجلس تداعيات الموقف والأحداث الأخيرة بالنادي واكد تمسكة باستمرار مجلس الإدارة ورفضة الاستقالة.

كان مجلس المصري قد تقدم باستقالة جماعية مساء أمس الجمعة بعدما رفضت الجمعية العمومية للمصري ميزانية النادي. (طالع التفاصيل)

وشدد عادل الغضبان محافظ بورسعيد في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، على رفضه استقالة المجلس. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

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