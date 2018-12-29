محافظ بورسعيد: أرفض استقالة مجلس المصري.. نحن مع الاستقرار وضد الفشل

رفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقالة مجلس إدارة النادي المصري، وشدد على أنه سيطبق القانون للحفاظ على استقرار الفريق.

وقال عادل الغضبان في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في ديوان المحافظة: "مجلس المصري مجلس منتخب. اختارته الجمعية العمومية بكامل إرادتها، وكمواطن بورسعيدي قبل أن أكون محافظ، فلدي كامل الثقة في المجلس، والجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف "المزاج العام في بورسعيد يرتبط بشكل وثيق بالنادي المصري، وخلال ثلاث سنوات سابقة، استطاع الفريق تحقيق نتائج رائعة في عهد المجلس الحالي المنتخب".

وواصل "مع تغيير الجهاز الفني، حدث اختلال في المستوى وإخفاقات طبيعية نتيجة تغيير الجهاز".

الغضبان أتبع "هناك أشخاص لا يحبون الاستقرار للنادي المصري، بالأمس انتخبت الجمعية العمومية نائب لرئيس المجلس، وهناك أصوات تطالب المجلس بالاستقالة، والمجلس تقدم لي باستقالة".

واسترسل "إذا تقدم مجلس المصري باستقالته للجنة الأوليمبية، فمن سيدير النادي هم المدير المالي والتنفيذي والأعضاء المنتخبين بالأمس في الجمعية العمومية لمدة من 6 إلى 7 أشهر".

وأكمل "هل يقبل أبناء بورسعيد أن يدير النادي المصري الفترة المقبلة الأعضاء المنتخبين في الأمس فقط؟".

محافظ بورسعيد أتبع "بالأمس كان هناك مؤامرة لعدم استقرار بورسعيد والنادي المصري، لكنني سأحافظ على استقرار المصري بالقانون، وسيستمر مجلس الإدارة المنتخب".

وأتم "نحن مع الاستقرار والبقاء والنجاح، وضد الفشل وعدم الاستقرار، وبالقانون.. لن أسمح للعبث في استقرار المصري وبورسعيد، ولن أسمح تكدير الأمن العام للمحافظة".

كان مجلس إدارة النادي المصري قد تقدم باستقالته مساء أمس الجمعة بعدما صوت الجمعية العمومية بالرفض على ميزانية النادي. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

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