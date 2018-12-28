تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الإسماعيلي في إفريقيا

من أجل حلم تحقيق اللقب الإفريقي الثاني، يبدأ الإسماعيلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نارية أمام مازيمبي الكونجولي.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

الإسماعيلي وقع في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والإفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

ويبدأ الإسماعيلي مشواره في دور المجموعات خارج أرضه أمام مازيمبي أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

وفي الجولة الثانية يستضيف الإسماعيلي على ملعبه نظيره الإفريقي التونسي قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات على ملعبه أيضا أمام نادي وقسنطينة الجزائري.

وفيما يلي جدول مباريات الإسماعيلي بالمواعيد ..

(1) مازيمبي ضد الإسماعيلي - أحد أيام 11-12-13 يناير 2019.

(2) الإسماعيلي ضد الإفريقي - أحد 18-19-20 يناير 2019.

(3) الإسماعيلي ضد قسنطينة - 1-2 فبراير 2019.

(4) قسنطينة ضد الإسماعيلي - 12-13 فبراير 2019.

(5) الإسماعيلي ضد مازيمبي – 8-9 مارس 2019

(6) الإفريقي ضد الإسماعيلي - - 15-16 مارس 2019.

طالع أيضا

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشحات يودع كأس الخليج العربي

وكيل رمضان صبحي يكشف القصة الكاملة لعودة اللاعب إلى الأهلي

إيمري: فكرت في ضم صلاح لسان جيرمان

كوليبالي: سأرحل عن الأهلي

رمضان صبحي: عدت لمساعدة فريق طفولتي