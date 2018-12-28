الأهلي ضد منافسيه في إفريقيا.. خصمان مجهولان وتفوق على مواطنيهم وذكرى للخطيب

حينما يبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2018-2019 سيكون على موعد مع مواجهات تحدث لأول مرة في تاريخه مع اثنين من منافسيه في المجموعة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع سيمبا التنزاني وشبيبة ساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

وبين كل منافسي الأهلي في المجموعة لم يلتق الفريق الأحمر سوى بمنافس وحيد منهم وهو سيمبا التنزاني.

حدثت تلك المواجهة في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985 في الدور الثاني من البطولة.

وخسر الأهلي ذهابا في تنزانيا وقتها بهدفين لهدف وسجل الهدف الوحيد للفريق الأحمر رئيسه الحالي محمود الخطيب.

وفي الإياب فاز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما الخطيب وزكريا ناصف وتوج الأهلي باللقب في النهاية.

وبشكل عام التقى الأهلي بالفرق التنزانية 16 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في أربع مرات ولم يُهزم سوى في مواجهتين فقط.

وسجل الأهلي في شباك الفرق التنزانية 31 هدفا واستقبلت شباكه ستة أهداف فقط.

أكثر الفرق التنزانية التي واجهها الأهلي هي يانج أفريكانز، والتقى بمنافسين آخرين هما بامبا وماجي ماجي.

أمام الفرق الجزائرية

وفي الجزائر التقى الأهلي بفرق من محاربي الصحراء 19 مرة وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع مرات وهُزم في ستة لقاءات.

وسجل لاعبو الأهلي 22 هدفا في شباك الفرق الجزائرية واستقبلوا 16 هدفا.

والفرق الجزائرية التي واجهها الأهلي هي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد ووفاق سطيف واتحاد العاصمة.

أمام الفرق الكونغولية

وضد الفرق الكونغولية لم يلتق الأهلي بهم سوى أربع مرات وفاز في مباراتين وتعادل وهُزم في واحدة.

وسجل الأهلي في شباك الفرق الكونغولية ثلاثة أهداف واستقبل مثلها.

المرتان التي التقى فيهما الأهلي بمنافس من الكونغو كان مازيمبي فقط.

المرة الأولى كانت في عام 2002 في دور المجموعات من دوري الأبطال وفاز الأهلي في مصر بهدف دون رد سجله أحمد بلال وتعادلا سلبيا في الكونغو.

وودع الأهلي البطولة وقتها من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير.

المرة الثانية كانت في دور المجموعات أيضا في عام 2012 وفاز في مصر بهدفين لهدف سجلهما عماد متعب ومحمد ناجي "جدو".

وخسر الفريق الأحمر في الكونغو بهدفين دون رد.

وسار الأهلي في النهاية للظفر باللقب الإفريقي السابع في تاريخه وقتها.

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