سجل مميز لـ الزمالك ضد الفرق المغربية.. التتويج بـ3 بطولات وتفوق كبير

أسفرت قرعة دور الـ32 المكرر للكونفدرالية عن وقوع الزمالك في طريق اتحاد طنجة المغربي بطل الدوري الموسم الماضي.

فما هي نتائج الفارس الأبيض أمام الأندية المغربية وسجله معهم؟

تجدر الإشارة أولا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيواجه فيها الزمالك منافسه اتحاد طنجة في أي منافسة رسمية عبر تاريخه.

وطوال تاريخ الزمالك التقى بستة أندية من المغرب هم الوداد والرجاء والجيش الملكي والمغرب الفاسي والفتح الرباطي وفتح وسلان مكناس.

خاض الزمالك أمام الأندية المغربية 13 مباراة فاز في ثماني مباريات.

فيما تعادل الفريق الأبيض في ثلاث مواجهات ولم يُهزم إلا في مباراتين فقط.

وسجل لاعبو الزمالك في شباك الأندية المغربية 22 هدفا واستقبلوا 11 هدفا فقط.

البداية مع الأندية المغربية كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1985 أمام الجيش الملكي وفاز الفريق الأبيض في مصر بهدف دون رد وسقط في المغرب بالنتيجة ذاتها وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

المرة الثانية كانت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1996 أمام فتح وسلان مكناس وفاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد وإيابا في المغرب تعادل بهدفين لكل فريق.

تلك المواجهة كانت فأل خير للزمالك إذ سار بقوة وفاز في النهائي على شوتنج ستارز ليتوج بلقبه الرابع في دوري الأبطال.

بعد ذلك التقى الزمالك بالرجاء في نهائي دوري الأبطال عام 2002 وتعادل معه في المغرب سلبيا بدون أهداف وفاز في القاهرة بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد ليتوج بلقبه الخامس في دوري الأبطال والأخير حتى الآن.

وفي السوبر الإفريقي عام 2002 التقى الزمالك بالوداد الغريم التقليدي للرجاء وفاز بثلاثة أهداف لهدف ليتوج باللقب.

وبعد مواجهة الوداد لم يلتق الزمالك بأي منافس مغربي طوال 10 سنوات حتى وقع أمام المغرب الفاسي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2012.

وفاز الزمالك ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد في كل لقاء.

وفي عام 2015 التقى الزمالك بالفتح الرباطي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية وتعادلا سلبيا بدون أهداف في مصر وفاز الفريق الأبيض إيابا في المغرب بثلاثة أهداف لهدفين.

أما المواجهة الأخيرة أمام فريق مغربي للزمالك كانت في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2016 مع الوداد.

فاز الزمالك في مصر برباعية دون رد وخسر في المغرب بخمسة أهداف لهدفين ولكنه تأهل للنهائي قبل الهزيمة آنذاك أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

جميع المعلومات من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد

طالع أيضا

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشحات يودع كأس الخليج العربي

وكيل رمضان صبحي يكشف القصة الكاملة لعودة اللاعب إلى الأهلي

إيمري: فكرت في ضم صلاح لسان جيرمان

كوليبالي: سأرحل عن الأهلي

رمضان صبحي: عدت لمساعدة فريق طفولتي