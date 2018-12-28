تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في إفريقيا.. بداية نارية

من أجل تحقيق اللقب الإفريقي التاسع، يبدأ الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فيتا كلوب من جمهورية الكونجو.

وأقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي (الكاف) في مصر.

الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب من جمهورية الكونغو. (تعرف على كل مجموعات إفريقيا)

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات على ملعبه بمواجهة فيتا كلوب أحد أيام 11-12-13 يناير المقبل.

وفي الجولة الثانية يسافر الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة قبل أن يختتم الدور الأول من المجموعات بمواجهة سيمبا في مصر.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي بالمواعيد..

(1) الأهلي ضد فيتا كلوب – أحد أيام 11-12-13 يناير 2019.

(2) شبيبة الساورة ضد الأهلي - أحد 18-19-20 يناير 2019.

(3) الأهلي ضد سيمبا - 1-2 فبراير 2019.

(4) سيمبا ضد الأهلي - 12-13 فبراير 2019.

(5) فيتا كلوب ضد الأهلي - 8-9 مارس 2019.

(6) الأهلي ضد شبيبة الساورة - 15-16 مارس 2019.

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