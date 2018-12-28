بالفيديو - بقيادة ميدو.. الوحدة يكتب التاريخ ويقهر الأهلي بالدقيقة التاسعة من الوقت البديل

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 19:50

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

حقق الوحدة فوزا مثيرا على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بالجولة 15 من الدوري السعودي.

المباراة هي الثانية -والأخيرة- لـ أحمد حسام ميدو كمدرب للوحدة حسبما أعلن بشكل شخصي، قبل أن يتحوّل لمباشرة مهام عمله كمستشار فني للنادي.

الحضور المصري لم يكن حاضرا على خط الملعب الجانبي فحسب، بل داخل أرض الملعب متمثلا في عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي بتشكيلة الأهلي، ومحمد عواد في حراسة مرمى الوحدة.

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الوحدة تقدّم منذ الدقائق الخمس الأولى عبر رومولو أوتوريو عبر ركلة حرة مباشرة قوية باغتت الحارس المخضرم ياسر المسيليم وأعطت الأسبقية للاعبي ميدو.

فريق مكة المكرم ظل متقدما في النتجية حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما تسبب عواد في ركلة جزاء بعد إعاقته السوري عمر السومة، الذي انبرى بنفسه للركلة وسجل هدف التعادل قبل انضمامه إلى منتخب بلاده للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وعندما اعتقد الجميع أن أصحاب الأرض فرّطوا في نقطتين، سجّل ماركوس جويلليرم الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الفوز هو الأول على الإطلاق للوحدة في تاريخه بالدوري السعودي على حساب الأهلي.

الوحدة رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس صاحب نفس الرصيد.

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