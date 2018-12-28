عبد الحفيظ: لن أعد بشيء.. وعلى الأهلي الحذر من تطور إفريقيا

"ماذا تعد جماهير الأهلي؟" كان هذا هو السؤال الذي وُجه إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار شبيبة ساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتحدث عبد الحفيظ لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لن أعد بأي شيء، ما أريده هو التحلي بالجدية في كل المباريات المقبلة".

وأوضح "سنبدأ أول مباراة لنا في 11 أو 12 من شهر يناير المقبل وسنخوض الجولة الثانية بعد ذلك بأسبوع فقط وعلينا الحذر من توالي المباريات".

وأكمل "هذه مرحلة تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط والتأهل للمرحلة الإقصائية، وعلينا الحذر من البداية أمام فيتا كلوب فهو فريق قوي ووصيف الكونفدرالية الموسم الماضي".

وأتم "إفريقيا تتطور وظهرت فرق جديدة وأجيال رائعة ومميزة من اللاعبين، كما قلت علينا التحلي بالجدية ومع الجهاز الفني الجديد وعودة المصابين والدعم الذي نقوم به حاليا سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية".

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