القيعي: جيرالدو بدلا من كوليبالي في قائمة الأهلي

يبدو أن رحيل المدافع ساليف كوليبالي من صفوف الأهلي أصبح على أعتاب الإعلان الرسمي والسبب قيد جيرالدو دا كوستا في قائمة المارد الأحمر.

وقال عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي: "جيرالدو سيتم قيده في قائمة الأهلي المحلية بدلا من كوليبالي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي: "بينما قيد رمضان صبحي سيكون تحت السن نفس حال محمد محمود الوافد الجديد من وادي دجلة".

ويملك الأهلي حاليا خمسة أجانب في قائمته، هم علي معلول الظهير التونسي، وساليف كوليبالي المدافع المالي، وجونيور أجاي الجناح النيجيري، ووليد أزارو المهاجم المغربي، بالإضافة لجيرالدو الوافد الجديد الأنجولي.

ويحق لكل فريق قيد 4 أجانب فقط في قائمته ومن هنا جاء قرار الأهلي بقيد جيرالدو بدلا من كوليبالي في يناير المقبل، وفقا لعدلي القيعي.

وانضم كوليبالي إلى الأهلي في صفقة انتقال حر قادما من مازيمبي الكونغولي.

وسجل كوليبالي 3 أهداف خلال ظهوره في 20 مباراة بقميص الأهلي.

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عاما، وله 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا.

ويلعب دا كوستا على الجناحين، وفي مركز المهاجم الثاني.

وقبل انضمامه إلى أول أغسطس في يناير 2016، لعب جيرالدو لأندية كورتيبا وبارانا وريد بل وأتليتكو جوياس في البرازيل.

وسجل جيرالدو 4 مرات في 10 مباريات في وصول أول أغسطس إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.

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