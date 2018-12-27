كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي سبب استعارة رمضان صبحي لمدة 6 أشهر فقط وليس أطول من ذلك.

الأهلي وهدرسفيلد على أعتاب الإعلان بشكل رسمي عن عودة رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

ولكن يبقى السؤال، لماذا الإعارة لمدة 6 أشهر فقط؟

FilGoal.com تحدث مع مصدر مسؤول في الأهلي ليُجيب عن السؤال المتداول بين الجميع، قائلا: "هدرسفيلد هو السبب".

وأوضح "هدرسفيلد متمسك للغاية بعدم ترك رمضان صبحي لأكثر من 6 أشهر. النادي لديه اعتبارات خاصة باللاعب ويرغب في تواجده في صفوفه مع بداية الصيف المقبلة".

وأضاف "الاتفاق تم بالفعل ورمضان صبحي سيلعب بقميص الأهلي لمدة 6 أشهر".

وأكمل حديثه قائلا: "نحاول فقط تحسين شروط الصفقة بوضع شرط يُفيد بإمكانية إمداد الإعارة لمدة سنة عقب نهاية الـ 6 أشهر ولكن هدرسفيلد يرفض ذلك حتى الآن".

وواصل "نحن في مرحلة إنهاء الأوراق الخاصة باستعارة اللاعب وبعدها سيتم الإعلان بشكل رسمي من جانب الأهلي ومن جانب هدرسفيلد".

وتابع "الإصرار على التعاقد مع رمضان صبحي جاء بموجب توصية فنية. نؤمن بقدرات اللاعب وإمكانياته التي ستساعدنا في الفترة المقبلة".

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

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