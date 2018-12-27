بيان رسمي – إنتر: طوال 110 عاما قاتلنا لرفض التمييز.. لا مكان بيننا لمن لا يحترم تاريخنا

شجَب نادي إنتر ميلان الإهانات العنصرية التي تلقاها كاليدو كوليبالي لاعب نابولي خلال مواجهة الفريقين أمس الأربعاء، وشدد على الدور الذي لعبه منذ تأسيسه في إزالة الفوارق ونبذ التمييز.

السنغالي كوليبالي تعرّض لإهانات عنصرية عنيفة أمس الأربعاء خلال المواجهة التي انتهت بفوز إنتر بهدف دون رد، على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

كوليبالي غادر المباراة قبل نهايتها مطرودا بالبطاقة الصفراء الثانية بعد أن صفّق متهكما على قرار الحكم، قبل أن يلقى دعما كبيرا من المجتمع الرياضي لما عاناه من هتافات مسيئة خلال المباراة.

لاحقا أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن عقوبة إنتر بحرمانه من جمهوره في المباراتين على المقبلتين على ملعبه، مع غلق المدرج الشمالي في مباراة ثالثة إضافية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان إدارة إنتر الرسمي اليوم الخميس على النحو التالي:

"ردا على الأحداث التي وقعت خلال مباراة إنتر ونابولي مساء الأربعاء والقرار الذي اتخذه الاتحاد الإيطالي بناء عليه، يود النادي أن يؤكد منذ 9 مارس 1908، مثّل إنتر التكامل بين طبقات المجتمع، وكرم المعاملة، والتقدمية.

هذه الصفات عبّرت عن تاريخ مدينة ميلانو الداعمة للاحترام والتضامن.

لقد قاتلنا دوما مع مدينتنا حتى نخلق مستقبلا دون تمييز. نحن ملتزمون بإعلاء هذه القيم في أي مكان، وقد كانت دوما مصدرا للفخر للنادي.

إنتر يمثّل 29 دولة حول العالم، من كامبوديا وصولا إلى كولومبيا، يعمل مع آلاف الأطفال المنخرطين في مشاريع إنتر. هدفنا هو أن ضمان حق هؤلاء الأطفال في اللعب رغم الظروف غير المستقرة التي يعيشونها. والأمم المتحدة ثمّنت أهمية هذه النشاطات.

منذ تلك الليلة قبل 110 أعوام عندما بدأ مؤسسونا الرحلة، رفضنا دوما أي نوع من التمييز.

ولهذا نشعر أننا مجبرين اليوم، مجددا، أن نكرر بأن أي شخص لا يفهم ولا يحترم تاريخ هذا النادي، لا ينتمي إلينا".

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