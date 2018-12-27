عقوبات الاتحاد الإيطالي – مباراتان دون جمهور لـ إنتر.. وإيقاف كوليبالي

وقّع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة على نادي إنتر ميلان، بحرمانه من الحضور الجماهيري لمباراتين، كما تم إيقاف كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لمباراتين بدوره.

مواجهة إنتر ونابولي أمس الأربعاء في الجولة 18، شهدت أحداثا مؤسفة، بتعرض كوليبالي لإهانات عنصرية من جماهير إنتر، قبل أن يخرج مطرودا في الدقائق الأخيرة.

الاتحاد الإيطالي عاقب إنتر باللعب مباراتين محليتين دون جماهير، بسبب الإهانات العنصرية في حق كوليبالي.

كما أقرت عقوبة إضافية بإغلاق المدرج الشمالي لملعب جوزيبي مياتزا الخاص بـ إنتر في مباراة ثالثة بسبب الهتافات العدائية تجاه جماهير نابولي.

وبالتالي سيُحرَم إنتر من جماهيره في مباراتي بينيفينتو وساسولو، ولن يحظى بمساندة جماهير المدرج الشمالي في مواجهة بولونيا.

أما كوليبالي الذي غادر المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تصفيقه متهكما على قرار الحكم باولو ماتزوليني، فتم إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء (5)، بالإضافة لمباراة لخروجه مطرودا.

زميله لورينزو إنسيني الذي طُرد بعد نهاية المباراة كذلك، تلقى عقوبة مشابهة بالإيقاف مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف يورو، بعد أن قام بسب الحكم ماتزوليني.

كما أوقفت لجنة الانضباط رودريجو بينتانكور لاعب يوفنتوس لمباراة واحدة بعد خروجه مطرودا أمام أتالانتا في نفس الجولة.

نادي يوفنوس تعرض لغرامة 10 آلاف يورو، بسبب استعمال قنابل الدخان، ولنفس المخالفة عُقب نادي بولونيا غرامة بـ5 آلاف يورو.

أما نادي أتالانتا فتم تغريمه 3 آلاف يورو بسبب استعمال الألعاب النارية.

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