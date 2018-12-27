إنبي في بيان رسمي: أغلقنا ملف رحيل حمدي فتحي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي إنبي رسميا غلق ملف رحيل لاعبه حمدي فتحي خلال سوق الانتقالات الشتوية مؤجلا ذلك الملف حتى نهاية الموسم.

فتحي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الأهلي، ودخل الأخير في مفاوضات رسمية مع النادي البترولي قبل أن تتوقف لعدم توصلا كلا الناديان لاتفاق بشأن المقابل المادي.

وقال علاء خشب رئيس إنبي في بيان رسمي إن مجلس إدارة النادي قرر تأجيل البت في انتقال اللاعب لنهاية الموسم.

وجاء البيان كالآتي.

صرح المهندس/ علاء خشب رئيس نادى إنبي أن مجلس إدارة النادي أرجأ البت فى انتقال اللاعب/ حمدي فتحي لنهاية الموسم الحالي، وطبقا للمستجدات فى حينه.

هذا وقد عقد على ماهر المدير الفني للفريق وعبد الناصر محمد مدير الكرة جلسة مع اللاعب.

وطالبه علي ماهر بالمزيد من التركيز خلال الفترة القادمة، واللاعب صرح بأنه يتبع نادي كبير ووعد ببذل المزيد من الجهد.

وكان زكريا السيد نائب رئيس إنبي قال في وقت سابق أن ناديه يرغب في إبرام صفقات تبادلية مع الأهلي للموافقة على رحيل لاعبهم للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل إنبي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع الجونة صاحب المركز الـ16 الذي يعصف بصاحبه للهبوط ولكن للأخير لقاء أقل.