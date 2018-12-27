بعد مرور منتصف الموسم.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي نفى تماما الأقاويل التي وصفته بأنه لاعب الموسم الواحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 12 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- بيير إيمريك أوباميانج (13 هدفا)

2- محمد صلاح (12 هدفا)

2- هاري كين (12 هدفا)

4- إيدن هازارد (10 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- إيدن هازارد (9 أهداف)

2- ريان فريزر (8 أهداف)

5- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (31 تسديدة)

1- هاري كين (31 تسديدة)

3- بول بوجبا (26 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- ألكسندر ميتروفيتش (69 تسديدة)

2- محمد صلاح (65 تسديدة)

3- هاري كين (63 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

لاعب منتخب مصر ضمن 55 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ19 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 23 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ19.

50- صلاح لعب 1579 دقيقة.



























































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