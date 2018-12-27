خاص ممدوح عيد لـ في الجول: حمدي فتحي متمسك بالانتقال لـ الأهلي في يناير

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 20:03

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

يأمل حمدي فتحي في الانتقال للأهلي خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل لتحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم 2019.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال إلى ممدوح عيد وكيل اللاعب حول المفاوضات الجارية بين الأهلي وإنبي لضم لاعب خط وسط الفريق البترولي.

وقال ممدوح عيد لـFilGoal.com إن: "حمدي فتحي سعيد بمفاوضات الأهلي ورغبة النادي في ضمه ويأمل في إتمام الانتقال خلال شهر يناير المقبل".

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وأضاف "اللاعب متمسك بارتداء القميص الأحمر رغبة في الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي والمشاركة في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر خاصة بعد وعد النادي البترولي".

وأوضح ممدوح عيد "حمدي كان مطلوبا للانتقال للأهلي في الصيف الماضي وطلب منه إنبي الاستمرار حتى يناير مع وعده بتحقيق هدفه حال طلبه الأهلي مجددا".

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل إنبي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع الجونة صاحب المركز الـ16 الذي يعصف بصاحبه للهبوط ولكن للأخير لقاء أقل.

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