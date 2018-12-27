كأس آسيا – مصريان في قائمة قطر.. وأفضل لاعب آسيوي يقود العنابي

أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2019 على أرض الإمارات العربية المتحدة.

قائمة المدرب الإسباني شهدت استدعاء لاعبين من أصول مصرية، هما أحمد فتحي لاعب وسط العربي، وأحمد علاء الدين مهاجم الغرافة، والأخير تم استبعاد شقيقه محمد علاء الدين بعد أن تواجد في القائمة الأولية.

عبد الكريم حسن ظهير السد يقود القائمة، بعد أسابيع من فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، إثر مساهمته في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

اللاعب الأفضل في آسيا يعد واحدا من 9 لاعبين ينتمون إلى السد في قائمة قطر للتنافس في البطولة التي تنطلق يوم 5 يناير المقبل.

كما يتواجد القائد حسن الهيدوس صاحب الـ109 مباراة دولية، والشقيقان علي وأكرم عفيف في خط الهجوم.

قطر خسرت وديا اليوم الخميس أمام الجزائر بهدف دون رد، وتنتظرها مواجهة ودية أخيرة أمام إيران في 31 ديسمبر الجاري.

منتخب العنابي يتواجد في المجموعة الخامسة، رفقة المملكة العربية السعودية، لبنان، كوريا الشمالية.

قائمة قطر لكأس آسيا 2019:

حراسة المرمى: سعد الشيب (السد)، يوسف حسن (الغرافة)، محمد البكري (الخور)

الدفاع: بيدرو ميجيل (السد)، عبد الكريم حسن (السد)، طارق سلمان (السد)، حامد إسماعيل (السد)، بوعلام خوخي (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، عبد الكريم العلي (السيلية)، تميم المهيزع (الغرافة)

الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الغرافة)، حسن الهيدوس (السد)، سالم الهاجري (السد)، كريم بوضيف (الدحيل)، عبد الرحمن محمد (الأهلي)، عاصم ماديبو (الدحيل)، أحمد معين (قطر)

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي (الدحيل)، علي عفيف (الدحيل)

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