بيان رسمي – الأهلي: المفاوضات مع رمضان صبحي جارية وفي مراحل متقدمة

كشف النادي الأهلي عن دخوله في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي اللاعب المصري في صفوف الفريق.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه وجود مفاوضات مع نادي هدرسفيلد لضم رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، ووصول المفاوضات أيضا لمراحل متقدمة.

من جهة أخرى، نفى النادي أن تكون المصفقة قد تمت بشكل رسمي إلى الآن، ولكنها مازالت في مرحلة المفاوضات.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد إدارة النادي أن المفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي ما زالت جارية في خطوات متقدمة، وعندما تنتهي هذه المفاوضات بالشكل النهائي، فسوف يتم الإعلان عنها رسميًا .

أما بخصوص ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك بشأن إتمام الصفقة، فهو كلام مغلوط، ولم يصدر عن النادي أية تصريحات في هذا الشأن.

كان رمضان صبحي قد انتقل إلى فريق هدرسفيلد تاون بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

وكان رمضان صبحي لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

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