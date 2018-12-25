الدراويش والسنافر والقراصنة يتحدون.. تعرف على فرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا الـ16 (2)

في السابعة من مساء الجمعة، تًسحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2018/2019، النسخة الإستثنائية التي انطلقت الشهر الماضي وتنتهي في الأول من يونيو المقبل.. 16 فريقاً تدخل القرعة بانتظار معرفة مصيرها في مرحلة المجموعات، والتي يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بها للدور ربع النهائي.

في التقرير التالي نستعرض معكم نبذة عن كل فرق مرحلة المجموعات الستة عشرة..

بين الغربان والشياطين.. تعرف على فرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا الـ16 (1)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

في يناير 1948، اجتمع مجموعة من رجال الأعمال من المهاجرين اللبنانيين والفرنسيين مع عدد من الموظفين التجاريين من دول غرب أفريقيا وتحديداً من كل من كوت ديفوار، بنين، بوركينا فاسو، غانا، توجو والسنغال ليؤسسوا "الجمعية الرياضية للعاملين بالتجارة"، والتي يرمز لها اختصاراً بالحروف ASEC. المؤسسين أضافوا كلمة "ميموزا" لإسم النادي، تيمناً بنبات الميموزا الإستوائي الذي يكثر في هذه المنطقة، والموجود رسمه في شعار النادي الذي أصبح يعرف بإسم "أسيك ميموزا".

اسم الشهرة: الأسود والأصفر

رئيس النادي: روجيه أونيين.. رجل التجارة الإيفواري يرأس النادي الذي يتبع اختصاصه منذ فترة طويلة للغاية.

المدرب: أماني ياو سيزار لامبير.. لاعب أسيك وأفريكا سبور والمنتخب الإيفواري السابق ذو الـ55 عاماً ليس إسماً كبيراً في عالم التدريب في بلاده. لكن نجاحه مع فريق أكاديمية أمادو دياللو الذي قاده لوصافة الدوري الإيفواري مرتين وللقب كأس الدوري في الموسم الماضي أغرى إدارة أسيك بالتعاقد معه لتولي تدريب الفريق.

الألقاب المحلية: الدوري 25 مرة ، الكأس 19 مرة ، السوبر 16 مرة

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرة واحدة (1998) ، السوبر مرة واحدة (1999)

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أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)

عام 1937 أسس مجموعة من عمال مناجم الذهب في منطقة جاوتنج بمدينة جوهانسبرج فريقاً لكرة القدم تحت إسم "نادي فتية أورلاندو" أو “Orlando Boys Club”. بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأمريكي "صقر البحار" والذي يتحدث عن حياة القراصنة عام 1940، اقترح نجم الفريق وقتها أندرو باسي أن يتم تغيير إسم النادي إلى "أورلاندو بيراتس"، حيث تعني "بيراتس" القراصنة باللغة الإنجليزية. إقتراح باسي لاقى تجاوباً كبيراً ليتم تغيير شعار النادي ليحل جمجمة وعظمتين (شعار القراصنة) منذ ذلك الحين.

اسم الشهرة: القراصنة

رئيس النادي: إيرفين كوزا.. رجل الأعمال الجنوب إفريقي يرتبط بصلة مصاهرة مع رئيس البلاد السابق جاكوب زوما والذي تزوج من إبنة كوزا. وبجانب إمتلاكه لنادي أورلاندو بيراتس منذ عام 1991، يعمل كوزا أيضاً رئيساً لرابطة دوري جنوب أفريقيا ونائباً لرئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم. وكان كوزا هو رئيس لجنة ملف جنوب أفريقيا لتنظيم كأس العالم 2010، ثم رئيساً للجنة المنظمة المحلية للمونديال فيما بعد.

المدرب: ميلوتين "ميتشو" سريدويفيتش.. المدرب الصربي ذو الأعوام الـ49 درب عدة أندية في بلاده قبل أن يقع في غرام القارة السمراء منذ عام 2001. بعد تجارب مع فيلا الأوغندي، سان جورج الإثيوبي، يانج أفريكانز التنزاني، الهلال السوداني ومنتخبي رواندا وأوغندا، عاد عام 2017 لتدريب أورلاندو بيراتس والذي سبق له تدريبه من قبل في 2006.

الألقاب المحلية: الدوري 4 مرات ، الكأس 8 مرات ، السوبر 9 مرات

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرة واحدة (1995) ، السوبر مرة واحدة (1996)

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الإسماعيلي (مصر)

في عام 1920 نشأت فكرة إنشاء نادي لأهالي مدينة الإسماعيلية. بالجهود الذاتية وبمجهود أبناء الإسماعيلية بدأ تأسيس النادي عام 1921، واستغرق الأمر أربعة سنوات حتى تم إشهار "نادي النهضة" عام 1924، قبل أن يتغير إسمه لاحقاً إلى "النادي الإسماعيلي".

اسم الشهرة: الدراويش

رئيس النادي: إبراهيم عثمان.. آخر سلالة آل عثمان الذين أداروا دفة القيادة في سفينة الإسماعيلي. المهندس عثمان أحمد عثمان كان مهندساً أيضاً للعصر الذهبي للدراويش، ومن بعده تولى إسماعيل عثمان أيضاَ رئاسة النادي لفترة من الفترات، قبل أن يأتي المهندس إبراهيم عثمان كرئيس جديد من العثمانيين للإسماعيلي.

المدرب: سيدومير يانيفسكي.. أول مدرب مقدوني للأندية المصرية بدأ مهمته مع الإسماعيلي قبل أيام قليلة. المدرب ذو الـ57 عاماً درب أندية عديدة من بينها كلوب بروج البلجيكي ورد ستار الصربي وإثنيكوس القبرصي بالإضافة لمنتخب بلاده مقدونيا. وكانت آخر تجاربه قبل القدوم للإسماعيلية مع فريق فاردار المقدوني.

الألقاب المحلية: الدوري 3 مرات ، الكأس مرتين

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرة واحدة (1969)

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الرياضي القسنطيني (الجزائر)

أحد أقدم الأندية العربية. في عام 1898 تأسس نادي "جمعية إقبال الرياضية" من قبل قاطني مدينة قسنطنية، لكن سلطات الإحتلال الفرنسي أغلقت النادي في عام 1909. بعدها بسبع سنوات أعيد افتتاح النادي مرة أخرى بمسمى "النجم الإسلامي القسنطيني"، لكن مصيره كان مشابهاً ليتم غلقه من جديد في 1918. وأخيراً في عام 1926 أعيد إفتتاح النادي مرة ثالثة بمسماه الحالي "النادي الرياضي القسنطيني". واختار النادي اللونين الأخضر والأسود، الأخضر في إشارة للأمل في المستقبل، والأسود إشارة للحداد على شهداء الوطن.

اسم الشهرة: السنافر

رئيس النادي: طارق عرامه.. لاعب الرياضي القسنطيني السابق والذي كان أحد معشوقي الجماهير أثناء حياته كلاعب. بعد الاعتزال اتجه للعمل الإداري، وتولى رئاسة النادي في عام 2016.

المدرب: دينيس لافاني.. إسم آخر ليس غريباً على الجماهير المصرية. المدرب الفرنسي ذو الـ54 عاماً سبق له العمل في ثنائي الإسكندرية الاتحاد وسموحة. لافاني عمل أيضاً مدرباً للقطن الكاميروني والدفاع الجديدي المغربي، والتحق بالرياضي القسنطيني في يونيو الماضي.

الألقاب المحلية: الدوري مرتين

الألقاب القارية: لا يوجد

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شبيبة الساورة (الجزائر)

ربما هو أحدث الأندية الموجودة بالبطولة والذي تمكن من بلوغ هذه المرحلة. تأسس نادي "الشبيبة الرياضية للساورة" في مدينة مريجة في عام 2008، أي قبل 10 سنوات فقط.

اسم الشهرة: النسور

رئيس النادي: محمد زرواطي.. رجل الأعمال الجزائري هو من أسس النادي الوليد في 2008. زرواطي يثير جدل دائم في الإعلام الجزائري بتصريحاته القوية وهجومه المستمر على كل عناصر اللعبة وحتى على الإعلام الرياضي.

المدرب: نبيل نغيز.. المدرب ذو الـ51 عاماً قضى مشواراً طويلاً مع أندية الدرجات الأدنى في الجزائر، قبل أن يعمل مدرباً مساعداً للفرنسي كريستيان جوركوف في قيادة المنتخب الجزائري عام 2014. وبعد رحيل جوركوف عمل نغيز مدرباً مؤقتاً للمنتخب، ثم درب أحد السعودي، قبل أن يتولى تدريب شبيبة الساوره في العام الحالي.

الألقاب المحلية: لا يوجد

الألقاب القارية: لا يوجد

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سيمبا (تنزانيا)

في عام 1936 تأسس نادي "كوينز" في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا. النادي تغير إسمه إلى "إيجلز"، ثم تغير من جديد بعد شراكة مع نادي سندرلاند الإنجليزي ليصبح إسمه "دار سندرلاند". وأخيراً في عام 1971 تغير إسم النادي إلى "سيمبا" والتي تعني "الأسد" في اللغة السواحيلية.

اسم الشهرة: الأسد الأحمر

رئيس النادي: لا يوجد رئيس حالي لنادي سيمبا، بعد أن تأجلت انتخابات النادي التي كانت مقررة الشهر الماضي بسبب اختطاف أبرز المرشحين لرئاسة النادي الملياردير التنزاني محمد ديوجي قبل إطلاق سراحه لاحقاً. وكان ديوجي قد استحوذ على 49% من أسهم النادي ليخوض انتخابات الرئاسة وسط توقعات كبيرة بأن يحسمها لصالحه، لكن عملية اختطافه في أكتوبر الماضي من قبل مجهولين أجلت هذا الأمر.

المدرب: باتريك أوسيمس.. المدرب البلجيكي ذو الـ53 عاماً درب عدداً من الأندية أبرزها ستاندار لييج وخنت في بلاده، بالإضافة لأندية ريمس، أنجيه وإيفيان في فرنسا. أوسيمس عمل في أفريقيا مع منتخب بنين، ليوباردز الكيني، ثم تولى تدريب سيمبا اعتباراً من يونيو الماضي ليقوده.

الألقاب المحلية: الدوري 19 مرة ، الكأس 3 مرات

الألقاب القارية: لا يوجد

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لوبي ستارز (نيجيريا)

تأسس نادي لوبي ستارز تحت إسم "هوكس أوف ماكوردي" عام 1981، ثم انتقلت ملكيته لأحد شركات المشروبات الكحولية لتغير إسمه إلى "BBL هوكس". وفي عام 1990 قام بنك لوبي النيجيري بشراء النادي ليطلق عليه إسم "لوبي بنك" قبل أن يتغير الإسم مجدداً إلى" لوبي ستارز". ويشتهر النادي بإسم "أولاد أورتوم" نسبة لصامويل أورتوم وزير التجارة النيجيري السابق وحاكم إقليم بينيو الذي ينتمي له النادي، والذي يعد أحد أكبر داعمي الفريق.

اسم الشهرة: أولاد أورتوم

كون فريقك الأقوى في عام 2018 من الدوري المصري

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