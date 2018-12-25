النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 17:50

كتب : FilGoal

محمد أمين بن عمر

حدد نادي النجم الساحلي التونسي الأسبوع المقبل موعدا لحسم مصير محمد أمين بن عمر مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

محمد أمين بن عمر

النادي : النجم الساحلي

النجم الساحلي

وأكد فيصل خليفة عضو مجلس إدارة نادي النجم لجريدة الشروق التونسية: "ننتظر الحصول على رأي روجيه لومار المدير الفني للفريق بشأن مستقبل بن عمر معنا".

وكشف "تلقينا عرضين الأول من فرنسا والثاني من أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا لضم اللاعب".

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رئيس النجم يكشف لـ في الجول عن مفاوضات شفهية مع بيراميدز بشأن بن عمر بوجلبان: أستبعد انضمام بن عمر لـ الأهلي.. وأتوقع أن الأحمر يسير في طريق آخر النجم الساحلي: بن عمر = 5 مليون دولار.. ولم نتلق أي عروض مصرية

وأكمل "ولذلك سنحدد مصير بن عمر الأسبوع المقبل سواء بالموافقة على أحد العروض المقدمة له أو الإبقاء عليه".

وكان نادي النجم الساحلي كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات مع مسؤولي نادي بيراميدز لضم لاعب منتخب تونس في فترة الانتقالات الشتوية.

وحدد النجم مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على بيع بن عمر لأي ناد يرغب في التعاقد معه.

وفي الأسابيع الماضية أيضا ارتبط اسم بن عمر بالانتقال إلى النادي الأهلي.

ويلعب أمين بن عمر في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.

ولعب بن عمر 29 مباراة مع المنتخب التونسي، سجل فيهم 3 أهداف.

محمد أمين بن عمر النجم الساحلي

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