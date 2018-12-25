النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

حدد نادي النجم الساحلي التونسي الأسبوع المقبل موعدا لحسم مصير محمد أمين بن عمر مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأكد فيصل خليفة عضو مجلس إدارة نادي النجم لجريدة الشروق التونسية: "ننتظر الحصول على رأي روجيه لومار المدير الفني للفريق بشأن مستقبل بن عمر معنا".

وكشف "تلقينا عرضين الأول من فرنسا والثاني من أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا لضم اللاعب".

وأكمل "ولذلك سنحدد مصير بن عمر الأسبوع المقبل سواء بالموافقة على أحد العروض المقدمة له أو الإبقاء عليه".

وكان نادي النجم الساحلي كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات مع مسؤولي نادي بيراميدز لضم لاعب منتخب تونس في فترة الانتقالات الشتوية.

وحدد النجم مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على بيع بن عمر لأي ناد يرغب في التعاقد معه.

وفي الأسابيع الماضية أيضا ارتبط اسم بن عمر بالانتقال إلى النادي الأهلي.

ويلعب أمين بن عمر في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.

ولعب بن عمر 29 مباراة مع المنتخب التونسي، سجل فيهم 3 أهداف.