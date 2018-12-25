النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 15:00

كتب : أحمد شوقي

القطن التشادي - الزمالك

يقترب حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك من الغياب عن مواجهة بتروجيت في الجولة 18 من الدوري المصري بسبب الإصابة.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وعانى النقاز من إصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة القطن التشادي في إياب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية.

وخرج النقاز اضطراريا بعد مرور 17 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق التشادي بهدفين نظيفين، ولكن تأهل الزمالك بعد الفوز ذهابا بسبعة أهداف نظيفة.

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب يغيب لمدة تتراوح بين 5 أيام إلى أسبوع والأقرب غيابه عن مواجهة بتروجيت ليكون جاهزا.

ومن المقرر أن يكون النقاز جاهزا بصورة كاملة قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 1 يناير المقبل.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.

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