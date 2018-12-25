تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية

يفكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بجدية في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية وحسم القرار النهائي الاسبوع الجاري في اجتماع بالقاهرة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) استحدث بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، بتقسيم المنتخبات لمستويات مختلفة.

وكشف تقرير مغربي بموقع (موروكو وورلد نيوز) أن الاتحاد الإفريقي في اجتماعه يوم 28 ديسمبر في القاهرة سيتخذ قراره بإطلاق البطولة من عدمها.

وأوضح التقرير المغربي أن البطولة سيتم تقسيمها على أربع مستويات، الأول سيضم 12 منتخبا بين باقي الثلاث مستويات في كل منهم 8 منتخبات.

وأشار التقرير إلى أن مباريات دوري الأمم الإفريقية بعد أمم إفريقيا في صيف 2019 وبالتحديد في شهر أغسطس ولمدة عامين.

وستكون المستويات الأربعة لدوري الأمم الإفريقية كالآتي:

المستوى الأول:

السنغال - تونس - الكونغو الديمقراطية - غانا - الكاميرون - نيجيريا - بوركينا فاسو - مالي - كاب فيردي - مصر - الجزائر - المغرب

المستوى الثاني:

كوت ديفوار - غينيا - جنوب إفريقيا - زامبيا - أوغندا - الكونغو - الجابون - بنين

المستوى الثالث:

أنجولا - غينيا بيساو - مدغشقر - موريتانيا - النيجر - توجو - زيمبابوي - كينيا

المستوى الرابع:

تنزانيا - جزر القمر - سيشل - ليبيا - مالاوي - إثيوبيا - ليبيريا - سيراليون

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