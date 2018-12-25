طلب الأهلي مهلة من وادي دجلة قبل إتمام صفقة انتقال محمود مرعي إلى الأحمر.

محمود مرعي النادي : وادي دجلة الأهلي

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع على الصفقة القريبة من الأحمر، أن المهلة التي طلبها الأهلي هدفها إطلاع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على ملف اللاعب والحصول على موافقته على إتمامها.

وتعد صفقة مرعي الأولى التي قد تتمم في وجود الأوروجوياني كمدير فني للأهلي بشكل رسمي.

اقرأ - مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

وفي وقت سابق، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إنه يتحدث بشكل مستمر مع لاسارتي للفريق بخصوص الصفقات الجديدة. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "المشاورات مستمرة مع لاسارتي لرسم خريطة الأهلي في يناير".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com: "نتحدث بشكل مستمر حول الصفقات الجديدة والمدرب يقوم بالفعل بتقييم العناصر المرشحة للانضمام إلى الأهلي".

الأهلي أتم تعاقده مع 3 صفقات حتى الآن. ضم محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر للمقاصة وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي.

محمود مرعي صاحب الـ 20 عاما لعب 12 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – اتجاه في الزمالك لعدم رحيل أي لاعب.. وفرمان بسبب "التفاوض مع أندية أخرى"

رئيس النجوم لاتحاد الكرة: قد ألجأ للسيسي والفيفا.. لسنا في فوضى

طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول مستجدات إصابات 6 لاعبين.. وفحص يحدد موقف سليمان

تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

المقاولون العرب يرد عبر في الجول على "اهتمام الوداد بـ أحمد علي"