فرانس فوتبول: مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2018

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 16:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

اختير كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كأفضل لاعب فرنسي لعام 2018، وفقا لمجلة فرانس فوتبول.

وأشارت مجلة فرانس فوتبول إلى أن مبابي حصد الجائزة بعد منافسه مع منافسيه أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد ورافاييل فاران مدافع ريال مدريد، ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

التصويت على الجائزة تم بواسطة لجنة تحكيم تابعة للمجلة الفرنسية الشهيرة.

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مبابي شارك زملاؤه في إنجاز تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

اللاعب الذي أتم عامه الـ20 قبل أيام يعد أحد أهم مواهب كرة القدم حول العالم حاليا.

وسجل مبابي 34 هدفاً خلال العام الحالي، وتوج بثلاثة ألقاب مع سان جيرمان هذا العام.

جريزمان توج بالجائزة عام 2016، قبل أن يحصدها كانتي العام الماضي.

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