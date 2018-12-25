يرى النيجيري إيمانويل أمونيكي أفضل لاعب في إفريقيا سابقا وواحد من أفضل الأجانب في تاريخ الزمالك أن محمد صلاح نجمنا المصري في ليفربول يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول الزمالك

إيمونيكي الذي لعب للزمالك من عام 1991 حتى 1994 ترك العديد من الذكريات الرائعة لجماهير البيت الأبيض، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية الرائعة في أوروبا مع سبورتنج لشبونة وبرشلونة، وفاز مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 1994 وسجل هدف الفوز بذهبية أوليمبياد أتلانتا 1996 في شباك الأرجنتين.

وقال أمونيكي لـ FilGoal.com: "صلاح يستمر في تقديم الأداء الرائع بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه وجعله ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم".

وتابع "يبدو صلاح سعيدا في ليفربول ويشعر بالراحة ويحافظ على معدل تسجيله وينافس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، لماذا لا يكون أفضل لاعب في العالم مستقبلا".

وأكمل "أهم شيء الاستمرارية في تقديم نفس الأداء ومعدل التسجيل، وهذا مهم ويبدو أنه في طريقه لذلك ويتطور ولذلك لا أستبعد تماما أن يكون الأفضل في العالم".

وأضاف النجم المتوج بكأس الأمم الإفريقية 1994 "ما يعجبني في صلاح أنه يتطور سريعا، انتقل من بازل إلى تشيلسي النادي الكبير وعندما لم تسر الأمور في صالحه رحل إلى إيطاليا وتألق مع روما ليعود إلى إنجلترا في أفضل مستوى، وها هو يتألق ويجعلنا فخورين به في إفريقيا".

وكان أمونيكي ضمن لجنة اختيارات اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وضمت 13 من خبراء اللعبة حول العالم.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بالجائزة بعد منافسة مع صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

أمونيكي واصل "يستطيع صلاح أيضا أن يصبح الأفضل في تاريخ إفريقيا طبعا لو حافظ على تطوره واستمر في اقتناص الجوائز في القارة".

وأردف أفضل لاعب في إفريقيا عام 1994 "يتواجد الآن مرة أخرى ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولو فاز بها للعام الثاني على التوالي سيكون رائعا له لكن المنافسة ليست سهلة هذا العام بسبب تألق لاعبين آخرين مثل أوباميانج الذي ينافسه على هداف الدوري الإنجليزي".

ولم يتوقف أمونيكي عن مدح صلاح، قائلا: "قابلت صلاح العام الماضي في غانا أثناء حفل جوائز الكاف، وهو شخص متواضع جدا".

وأتم "أتمنى أن يحافظ على تواضعه، وأن يستمر نفس الشخص الذي نعرفه الآن".

ويحتفل أمونيكي اليوم بعيد ميلاده الـ48، واختار عبر FilGoal.com أفضل مباراة وهدف ولحظة مع الزمالك، ووجه رسالة لجماهيره. ( اقرأ ماذا قال )

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