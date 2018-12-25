بين الغربان والشياطين.. تعرف على فرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا الـ16 (1)

في السابعة من مساء الجمعة، تًسحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2018/2019، النسخة الإستثنائية التي انطلقت الشهر الماضي وتنتهي في الأول من يونيو المقبل.. 16 فريقاً تدخل القرعة بانتظار معرفة مصيرها في مرحلة المجموعات، والتي يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بها للدور ربع النهائي.

في التقرير التالي نستعرض معكم نبذة عن كل فرق مرحلة المجموعات الستة عشرة..

الدراويش والسنافر والقراصنة يتحدون.. تعرف على فرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا الـ16 (2)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

"صاحب العظمة مازيمبي" كما يعني إسم بطل الكونغو الديمقراطية الكامل باللغة الفرنسية. النادي أسسه رهبان مدينة إليزابيثفيل عام 1939 تحت إسم "سان جورج". لاحقاً تغير إسم الدولة من زائير إلى الكونغو الديمقراطية، وتغير إسم المدينة من إليزابيثفيل إلى لوبومباشي، وتغير إسم النادي من سان جورج إلى أنجلبير (إسم شركة إطارات تولت رعاية النادي) ثم إلى مازيمبي. وأضيفت كلمة “Tout Puissant” أو "صاحب العظمة" إلى إسم النادي عام 1966 حين حصد الفريق لقبي الدوري والكأس دون هزيمة، ثم توج بلقب كأس أفريقيا للأندية الأبطال لأول مرة.

اسم الشهرة: الغربان

رئيس النادي: مويس كاتومبي تشابوي.. الملياردير الأبرز في الكونغو الديمقراطية، وحاكم إقليم كاتانجا من 2007 إلى 2015، ورجل الأعمال الأهم في بلاده والذي يعمل في مجالات متعددة أبرزها التعدين والنقل والمواصلات. يرأس كاتومبي نادي مازيمبي منذ عام 1997، وسبق له العمل بلجنة التسويق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبلجنة التخطيط بالفيفا.

المدرب: بامفيل ميهايو كازيمبي.. لاعب وسط مازيمبي السابق ذو الأعوام الـ42 يتولى تدريب الغربان منذ عام 2017. كازيمبي كان قائداً لفريق مازيمبي الذي توج بدوري الأبطال في 2009 و2010، وبدأ مشواره التدريبي مع ناديه السابق.

الألقاب المحلية: الدوري 16 مرة ، الكأس 5 مرات ، كأس السوبر 3 مرات

الألقاب القارية: دوري الأبطال 5 مرات (1966، 1967، 2009، 2010، 2015) ، كأس الكونفيدرالية مرتين (2016، 2017) ، كأس أبطال الكؤوس مرة واحدة (1980) ، كأس السوبر 3 مرات (2010، 2011، 2016) بالإضافة لفضية كأس العالم للأندية (2010)

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الأهلي (مصر)

في عام 1907 تأسس "النادي الأهلي للرياضة البدنية" في العاصمة المصرية القاهرة على يد طلبة المدارس العليا وبقيادة المحامي عمر بك لطفي. لم يغادر النادي مقره في الجزيرة على مدار 112 عاماً من تاريخه، وإن أضاف فروعاً أخرى. في عام 2001 توج بلقب "نادي القرن العشرين" من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

اسم الشهرة: الشياطين الحمر

رئيس النادي: محمود الخطيب.. أسطورة الكرة المصرية قضى مشواره كله كلاعب مع الفريق الأحمر الذي يعتبر أحد أهم وأبرز لاعبيه عبر تاريخه. بعد اعتزاله عمل بالمجال الإداري وترقى في مناصبه حتى تولى رئاسة النادي الأهلي في نوفمبر 2017.

المدرب: مارتن لاسارتي.. أول أورجواياني يتولى تدريب الأهلي سيبدأ مشواره مع الفريق اعتباراً من يناير 2019. لاسارتي الذي سبق له تدريب ناسيونال الأوروجواياني ويونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي وريال سوسييداد الإسباني سيخوض أول تجربة له في القارة السمراء.

الألقاب المحلية: الدوري 40 مرة ، الكأس 36 مرة ، السوبر 10 مرات

الألقاب القارية: دوري الأبطال 8 مرات (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013) ، كأس الكونفيدرالية مرة واحدة (2014) ، كأس أبطال الكؤوس 4 مرات (1984، 1985، 1986، 1993) ، كأس السوبر 6 مرات (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014) بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية (2006)

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الوداد (المغرب)

في مايو 1937 اجتمع مجموعة من محبي الرياضة بمدينة الدار البيضاء المغربية لتأسيس نادي جديد. أحد المجتمعين وصل متأخراً، واعتذر بأنه كان في السينما لمشاهدة فيلم أسطورة الغناء المصرية أم كلثوم الأخير "وداد". الإسم ألهم المجتمعين ليقرروا تأسيس "نادي الواد الرياضي بالدار البيضاء"، الذي أصبح يعرف في القارة بإسم "الوداد البيضاوي".

اسم الشهرة: وداد الأمة

رئيس النادي: سعيد الناصري.. رجل الأعمال العصامي والسياسي المغربي تولى رئاسة نادي الوداد عام 2014. نجح الناصري في خطف قلوب جماهير الوداد ليتم إعادة انتخابه قبل أيام قليلة، بعدما وضع فريقه في مصاف كبار القارة مرة أخرى بعد غياب طويل.

المدرب: فوزي البنزرتي.. الثعلب التونسي العجوز يملك تاريخاً كبيراً في بلاده وفي شمال إفريقيا عامةً. سبق له التتويج بدوري الأبطال مع الترجي وبالسوبر الإفريقي مع الترجي والوداد وبكأس الكونفيدرالية مع النجم الساحلي، كما قاد الرجاء لنهائي مونديال الأندية، ودرب منتخبي تونس وليبيا في أكثر من مناسبة. عاد لتدريب الوداد مرة أخرى الشهر الماضي.

الألقاب المحلية: الدوري 19 مرة ، الكأس 9 مرات

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرتين (1992، 2017) ، كأس أبطال الكؤوس مرة واحدة (2002) ، كأس السوبر مرة واحدة (2018)

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الترجي (تونس)

اجتمعت مجموعة من شباب العاصمة التونسية في حي باب سويقة لتأسيس نادي رياضي تونسي متعدد الأنشطة. "الترجي" كان الإسم الذي اختاروه نسبة للمقهى الذي كان يتجمع فيه المؤسسون بصورة يومية وهو "مقهى الترجي" أو “Café Espoir" بالفرنسية، لينشأ "الترجي الرياضي التونسي" في يناير 1919.

اسم الشهرة: الدم والذهب

رئيس النادي: حمدي المؤدب.. رجل الأعمال التونسي الذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية والاتصالات كان دوماً أحد كبار ممولي الترجي. في عام 2007 أصبح رئيساً للنادي، وبالرغم من بعض الاتهامات التي طالته في عصر ما بعد ثورة 2011 إلا أنه استمر في منصبه ليحتفل معه الترجي بالمئوية بعد أيام قليلة.

المدرب: معين الشعباني.. لاعب الترجي السابق ذو الـ37 عاماً تولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي. لكن قيادته الترجي للقب دوري الأبطال منحته البقاء بصفة دائمة في قيادة فريق الدم والذهب في مهمته التدريبية الأولى على الإطلاق.

الألقاب المحلية: الدوري 28 مرة ، الكأس 15 مرة

الألقاب القارية: دوري الأبطال 3 مرات (1994، 2011، 2018) ، كأس أبطال الكؤوس مرة واحدة (1998) ، كأس الاتحاد الأفريقي مرة واحدة (1997) ، كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة (1995)

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ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

في بداية الستينيات اجتمع مجموعة من شباب منطقة ماراباستاد بمدينة بريتوريا لتأسيس نادي رياضي، وفي عام 1970 قرروا تحويله لنادي لكرة القدم في منطقة "ماميلودي"، وأطلقوا عليه "ماميلودي صنداونز". وتيمناً بمنتخب البرازيل بطل العالم في هذا العام (1970) قرروا أن يرتدي ناديهم الجديد نفس ألوان المنتخب البرازيلي، بل وأطلقوا عليه إسم "البرازيليين".

اسم الشهرة: البرازيليين

رئيس النادي: باتريس موتسيبي.. إمبراطور التعدين في جنوب أفريقيا وأحد أغنى رجال القارة تقدر ثروته من تجارة الذهب والبلاتين بأكثر من مليار دولار. امتلك نادي ماميلودي صنداونز اعتباراً من عام 2003.

المدرب: بيتسو موسيماني.. لاعب الوسط السابق كان مساعداً لكارلوس ألبرتو باريرا في تدريب منتخب الأولاد حين استضافت جنوب أفريقيا مونديال 2010. تولى بعدها تدريب المنتخب لمدة عامين، قبل أن يمسك بزمام الأمور في صنداونز منذ عام 2012 وحتى الآن، ويقوده للقبه الأغلى في تاريخه بالفوز بدوري الأبطال 2016.

الألقاب المحلية: الدوري 8 مرات ، الكأس 4 مرات ، السوبر 3 مرات

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرة واحدة (2016) ، كأس السوبر مرة واحدة (2017)

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فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

في عام 1935 تأسس نادي "رينيسانس" في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. الإسم تغير إلى "ديابل روج" (أو الشياطين الحمر)، ثم تغير مرة أخرى إلى نادي "فيكتوريا"، قبل أن يستقر في عام 1971 عند إسم "الجمعية الرياضية لنادي فيتا" أو "AS فيتا كلوب".

اسم الشهرة: الدلافين السوداء

رئيس النادي: جابرييل أميسي كومبا.. الجنرال المتقاعد وقائد القوات البرية لجيش الكونغو الديمقراطية السابق. بعد اتهامات عديدة بارتكابه بعض المذابح أثناء الحرب الأهلية في البلاد، أعفاه الرئيس جوزيف كابيلا من منصبه في نوفمبر 2012، ليتولى بعدها رئاسة نادي فيتا كلوب.

المدرب: فلوران إيبنجي.. أحد القلائل في العالم وربما الوحيد الذي يتولى تدريب نادي ومنتخب في وقت واحد، بل ويحقق نجاحاً مع كليهما. إيبنجي يدرب منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي فيتا كلوب معاً منذ عام 2014، وسبق له التتويج مع المنتخب بلقب بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في 2016، كما قاد فيتا لنهائي دوري الأبطال في 2014 ونهائي كأس الكونفيدرالية 2018.

الألقاب المحلية: الدوري 14 مرة ، الكأس 9 مرات ، السوبر مرة واحدة

الألقاب القارية: دوري الأبطال مرة واحدة (1973)

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هورويا (غينيا)

في عام 1975 اقترح رئيس غينيا أحمد سيكو توري تأسيس نادي جديد بالعاصمة ليكون منافساً لفريق "هافيا كوناكري". ومن هذا الاقتراح تأسس نادي "هورويا الرياضي كوناكري". كلمة "هورويا" في لغة شعب "المانينكا" الذي يقطن كوناكري تعني "الحرية"، وهو ما يبدو واضحاً أنه مقتبس من اللغة العربية، بل إن شعار النادي يحمل رمزاً لحمامة ولون أحمر يرمز للشهداء تماشياً مع إسم النادي.

اسم الشهرة: HAC

رئيس النادي: مامادو أنطونيو سواريه.. رجل الأعمال الغيني يعتبر واحداً من أهم رجال الاقتصاد في بلاده، حيث يرأس مجموعة GBM الاقتصادية، وكذلك يعتبر رئيساً لشركة الطيران الغينية. وفي مجال الرياضة يرأس سواريه الاتحاد الغيني لكرة القدم بجانب رئاسته لنادي هورويا.

المدرب: باتريس نوفو.. الفرنسي ذو الأعوام الـ64 ليس غريباً على الجماهير المصرية، حيث سبق له تدريب ناديي الإسماعيلي وسموحة من قبل. نوفو درب أيضاً منتخبات النيجر، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية وغينيا في إفريقيا ومنتخبي هايتي ولاوس خارجها.

الألقاب المحلية: الدوري 16 مرة ، الكأس 8 مرات ، السوبر 5 مرات

الألقاب القارية: كأس أبطال الكؤوس مرة واحدة (1978)

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الإفريقي (تونس)

في حي باب جديد بالعاصمة تونس تأسس "النادي الإفريقي" عام 1920. الإسم كان نسبة لتونس نفسها التي كانت تسمى قديماً "إفريقيا"، ليصبح النادي الإفريقي هو خليفة نادي "الملعب الإفريقي" والذي تأسس عام 1915 لكنه لم يستمر طويلاً ليتم حله عام 1918.

اسم الشهرة: فريق باب جديد

رئيس النادي: عبد السلام اليونسي.. رجل الأعمال التونسي وأحد محبي النادي الإفريقي كان عضواً في إدارة النادي مع رئيسه السابق سليم الرياحي. وعقب استقالة الرياحي العام الماضي ترشح اليونسي لرئاسة الإفريقي بقائمة تضم مجموعة من رجال الأعمال ليفوز برئاسة النادي في شهر يونيو الماضي.

المدرب: شهاب الليلي.. المدرب الوطني ذو الـ55 عاماً قاد العديد من الأندية التونسية، وكانت أبرز فتراته حين قاد الصفاقسي في 2015-2016 لرقم قياسي من الانتصارات المتتالية. كما كانت له تجربتين في الإمارات والأردن، ثم عاد لتدريب الإفريقي لولاية ثانية إعتباراً من أكتوبر الماضي.

الألقاب المحلية: الدوري 13 مرة ، الكأس 13 مرة

الألقاب القارية: كأس أبطال الكؤوس مرة واحدة (1991)

كون فريقك الأقوى في عام 2018 من الدوري المصري

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