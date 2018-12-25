يرغب الأهلي في ضم حمدي فتحي لكن حتى الآن لم يستطع الناديين التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة.

وقال مصدر في إنبي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن: "عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي تفاوض معنا بشأن ضم حمدي فتحي".

وتابع "طلبنا الحصول على ما يقرب من 30 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب مع الحصول على نسبة من إعادة بيعه ونسبة أخرى حال مشاركته في عدد معين من المباريات".

وأردف "حال عدم رغبة الأهلي في دفع ذلك المبلغ كله فإننا نرغب في ضم لاعبين منه".

وأكمل "هؤلاء اللاعبين هم أحمد حمدي أو عمرو بركات أو هشام محمد أو ميدو جابر".

وأتم "حتى الآن لم نتوصل لاتفاق نهائي لإتمام الصفقة".

وكان زكريا السيد نائب رئيس إنبي قال في وقت سابق أن ناديه يرغب في إبرام صفقات تبادلية مع الأهلي للموافقة على رحيل لاعبهم للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل إنبي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع الجونة صاحب المركز الـ16 الذي يعصف بصاحبه للهبوط ولكن للأخير لقاء أقل.

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