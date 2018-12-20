فتح زكريا السيد نائب رئيس إنبي الباب أمام فكرة رحيل لاعب وسط فريقه حمدي فتحي إلى الأهلي، ولكنه وضع 3 شروط للموافقة على ذلك.

حمدي فتحي النادي : إنبـي الأهلي

السيد قال لـFilGoal.com: "لم نتوصل لاتفاق مع الأهلي حتى الآن يسمح برحيل فتحي في يناير".

وأضاف "أبلغنا الأهلي منذ فترة أننا ليس لدينا مانع في ذلك، لكن لدينا 3 شروط للموافقة".

وشدد "أول شرط هو موافقة علي ماهر المدير الفني على رحيل اللاعب".

وأردف "الشرط الثاني هو ضم بدائل جيدة، وعمل صفقات تبادلية. وإذا كان الأهلي لا يرغب في ذلك سنبحث لدى أندية أخرى. لا نشترط على الأهلي أن يكون اللاعب الموجود في صفقة تبادلية في نفس مركز فتحي بل قد يكون في مركز نحتاجه أكثر".

وأتم "أما الشرط الثالث هو أن يدفع الأهلي المقابل المادي المناسب لنا لإتمام الصفقة".

ورفض السيد تحديد سعر فتحي.

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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