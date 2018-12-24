خاص أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 18:43

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الإسماعيلي - السولية - عبد ربه

ماذا لو تواجه الأهلي والإسماعيلي في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا؟ الأمر محتمل خاصة أن الأهلي في المستوى الأول والإسماعيلي في المستويين الثالث والرابع للقرعة التي تقام يوم الجمعة المقبل.

الأهلي لم يلعب في الإسماعيلية منذ كارثة بورسعيد عام 2012، كما لم تقام أي مباراة بين الفريقين بجمهور منذ ذلك التاريخ في الاستاد الذي استضاف معظم مواجهاتهما، برج العرب.

FilGoal.com توجه بالسؤال لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الذي رد بأن "الأمر كله في يد الأمن".

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الأهلي اختار ملاعب القاهرة والسلام وبرج العرب لمبارياته الإفريقية، أما الإسماعيلي فاختار ملعبي الإسماعيلية والسويس الجديد.

وأكد حسين "في تلك الحالة، الأمن هو من سيتخذ القرار. لائحة الكاف تقول إن مباريات دور المجموعات تقام بإتاحة بيع تذاكر تغطي 75% من سعة الملعب لذا الأمن هو من سيختار الملعب المناسب للمباراتين حال حدوثهما".

وسبق للفريقين أن واجها بعضهما البعض في دوري أبطال إفريقيا، في استادي الإسماعيلية والقاهرة، عام 2010.

تعرف على مستويات قرعة دوري الأبطال

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