ماذا لو تواجه الأهلي والإسماعيلي في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا؟ الأمر محتمل خاصة أن الأهلي في المستوى الأول والإسماعيلي في المستويين الثالث والرابع للقرعة التي تقام يوم الجمعة المقبل.

الأهلي لم يلعب في الإسماعيلية منذ كارثة بورسعيد عام 2012، كما لم تقام أي مباراة بين الفريقين بجمهور منذ ذلك التاريخ في الاستاد الذي استضاف معظم مواجهاتهما، برج العرب.

FilGoal.com توجه بالسؤال لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الذي رد بأن "الأمر كله في يد الأمن".

الأهلي اختار ملاعب القاهرة والسلام وبرج العرب لمبارياته الإفريقية، أما الإسماعيلي فاختار ملعبي الإسماعيلية والسويس الجديد.

وأكد حسين "في تلك الحالة، الأمن هو من سيتخذ القرار. لائحة الكاف تقول إن مباريات دور المجموعات تقام بإتاحة بيع تذاكر تغطي 75% من سعة الملعب لذا الأمن هو من سيختار الملعب المناسب للمباراتين حال حدوثهما".

وسبق للفريقين أن واجها بعضهما البعض في دوري أبطال إفريقيا، في استادي الإسماعيلية والقاهرة، عام 2010.

تعرف على مستويات قرعة دوري الأبطال

اقرأ أيضا

أرقام في الجول تكشف – ميزة لمحمود مرعي اكتسبها من دجلة.. واختلاف عن كوليبالي

مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب