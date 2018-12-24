يقترب باسم مرسي مهاجم الزمالك من الانضمام إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ويتبقى موافقة ناديه.

وكشف مصدر داخل نادي سموحة لـ في الجول عن رفض الفريق السكندري دخول أي لاعب في مبادلة مع الزمالك لإتمام الصفقة.

المهاجم الذي خرج معارا من الزمالك إلى نادي لاريسا اليوناني مطلع الموسم الجاري، واجه أزمة في العودة إلى اليونان بعد قدومه إلى مصر في إجازة ليفسخ تعاقده مع ناديه.

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد كشف أمس الأحد عن توقيع باسم مرسي لرغبة بالانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. (من هنا)

وقال مصدر سموحة لـ FilGoal.com عن باسم مرسي: "أنهينا الاتفاق مع اللاعب ويتبقى فقط الحصول على موافقة رسمية من الزمالك".

وأضاف "رفضنا طلب الزمالك بدخول ياسر إبراهيم في صفقة تبادلية من أجل الحصول على باسم مرسي".

وعن التفاصيل المالية أوضح المصدر "اتفقنا مع باسم على حصوله على مليون و600 ألف جنيه مقابل التواجد لستة أشهر".

وبالحديث عن اختلاف مجلس إدارة سموحة والزمالك الفترة الماضية قال المصدر: "وكيل اللاعب وعد بإنهاء التفاوض مع الزمالك في ظل رغبتنا ورغبته في إتمام الصفقة".

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

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