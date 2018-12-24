يمتلك محمود مرعي مدافع وادي دجلة القريب من الأهلي ميزة ربما اكتسبها من أداء فريقه تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس.

وتشهد اللحظات الحالية مفاوضات مكثفة بين ناديي الأهلي ووادي دجلة لحسم صفقة انتقال محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للقلعة الحمراء. ( اقرأ التفاصيل )

شارك مرعي في 11 مباراة مع دجلة هذا الموسم، 10 منهم بدأهم كأساسي.

وسجل مدافع دجلة 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، في شباك مصر للمقاصة، إنبي، والاتحاد السكندري.

وحصل صاحب الـ20 عاما على 3 بطاقات صفراء.

ويتميز مرعي في التدخلات الأرضية، حيث قام بـ72 تدخلا ناجحا لإبعاد الكرة عن أقدام المنافسين.

في المقابل، لم يفز مرعي سوى بالتحام هوائي واحد خلال مباريات الدوري.

هذا يوضح الفارق بين مميزات مرعي وساليف كوليبالي المدافع المالي في الأهلي.

كوليبالي خلال 8 مباريات قام بـ49 تدخلا ناجحا لإبعاد الكرة عن أقدام المنافسين، وفاز بـ8 التحامات هوائية.

ويعتبر مدافع منتخب مصر الأوليمبي مميزا في بناء الهجمة من الخلف، حيث يمتاز بنسبة تمريرات صحيحة عالية تصل إلى 91%.

كما يتقن مرعي التمريرات الطولية، حيث مرر 35 كرة طولية لزملائه.

واستلم مرعي الكرة من زملائه 557 مرة والرقم الكبير يكشف دوره في بناء هجمات دجلة الذي يسعى تحت قيادة مدربه اليوناني للاستحواذ على الكرة ولعب تمريرات على الأرض.

لكن مرعي يتشابه مع كوليبالي في تقديم المساندة الهجومية مع فريقه، وهو ما يوضحه تسديداته الخمسة على المرمى خلال مباريات الدوري والتي سجل بسببها 3 أهداف.

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