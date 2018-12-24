خاص أرقام في الجول تكشف – ميزة لمحمود مرعي اكتسبها من دجلة.. واختلاف عن كوليبالي

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 15:40

كتب : أمير عبد الحليم

محمود مرعي

يمتلك محمود مرعي مدافع وادي دجلة القريب من الأهلي ميزة ربما اكتسبها من أداء فريقه تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس.

وتشهد اللحظات الحالية مفاوضات مكثفة بين ناديي الأهلي ووادي دجلة لحسم صفقة انتقال محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للقلعة الحمراء. ( اقرأ التفاصيل )

شارك مرعي في 11 مباراة مع دجلة هذا الموسم، 10 منهم بدأهم كأساسي.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة جلسة بين عبد الحفيظ ولاسارتي فور عودة المدرب لحسم قائمة الأهلي مروان محسن: حققنا المطلوب بالتأهل لدور المجموعات.. وهي خطوة نحو المنافسة على اللقب مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

وسجل مدافع دجلة 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، في شباك مصر للمقاصة، إنبي، والاتحاد السكندري.

وحصل صاحب الـ20 عاما على 3 بطاقات صفراء.

ويتميز مرعي في التدخلات الأرضية، حيث قام بـ72 تدخلا ناجحا لإبعاد الكرة عن أقدام المنافسين.

في المقابل، لم يفز مرعي سوى بالتحام هوائي واحد خلال مباريات الدوري.

هذا يوضح الفارق بين مميزات مرعي وساليف كوليبالي المدافع المالي في الأهلي.

كوليبالي خلال 8 مباريات قام بـ49 تدخلا ناجحا لإبعاد الكرة عن أقدام المنافسين، وفاز بـ8 التحامات هوائية.

ويعتبر مدافع منتخب مصر الأوليمبي مميزا في بناء الهجمة من الخلف، حيث يمتاز بنسبة تمريرات صحيحة عالية تصل إلى 91%.

كما يتقن مرعي التمريرات الطولية، حيث مرر 35 كرة طولية لزملائه.

واستلم مرعي الكرة من زملائه 557 مرة والرقم الكبير يكشف دوره في بناء هجمات دجلة الذي يسعى تحت قيادة مدربه اليوناني للاستحواذ على الكرة ولعب تمريرات على الأرض.

لكن مرعي يتشابه مع كوليبالي في تقديم المساندة الهجومية مع فريقه، وهو ما يوضحه تسديداته الخمسة على المرمى خلال مباريات الدوري والتي سجل بسببها 3 أهداف.

اقرأ أيضا

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

سكاي سبورتس: صلاح لاعب 2018 في إنجلترا

إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحةتقرير: ليفربول مهتم بضم مهاجم منتخب إسرائيل

مصدر في الاتحاد لـ في الجول: نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم أمم إفريقيا.. وسبب قرار برج العرب

تعرف على تصنيف فرق دوري الأبطال.. مجموعات نارية في انتظار المصريين

تعرف على كل المتأهلين ومنافسي الزمالك المحتملين في الكونفدرالية

الأهلي دجلة محمود مرعي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول 41 دقيقة | إفريقيا
أنشيلوتي: كنت قريبا من العودة مرتين إلى ميلان 50 دقيقة | أوروبا
حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية 51 دقيقة | لعبة في الجول
تقرير: ليفربول يسعى لإبرام صفقة ملابس قياسية ليتجاوز عقد يونايتد مع أديداس 55 دقيقة | أوروبا
المسابقات لـ في الجول: لم نتلق موافقة الأمن لمباراتي لإسماعيلي ضد المقاولون والزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم ساعة | لعبة في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك