خاص خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 13:00

كتب : أحمد شوقي

محمود عبد العاطي دونجا

يعقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، بهدف حسم مصير لاعب وسط الفريق محمود عبد العاطي "دونجا".

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي ستعقد فور عودة الفريق من تشاد بعد خوض إياب دور الـ32 للكونفدرالية ضد القطن التشادي، ستأتي لتقرير مصير دونجا، هل سيبقى في الفريق أو يرحل على سبيل الإعارة.

ما يدعم موقف دونجا في الرحيل هو عدم مشاركته في مباراتي الذهاب والإياب في الكونفدرالية، ما يجعل فكرة رحيله إلى النادي الأقرب له، الإسماعيلي، منطقية.

أخبار متعلقة

دونجا لـ في الجول: البعض سألني عن رغبتي في تدريب الأهلي.. وهذا موقفي المقاصة: لا يوجد فريق مصري يتحمل بند الأهلي لشراء أنطوي.. ودونجا يريد العودة دونجا يحكي لـ في الجول - عن هزيمة الزمالك لمخالفة التعليمات ورد فعل كابرال دونجا: جروس ومرتضى رفضا انتقالي إلى بيراميدز

ولم يشارك صاحب الـ26 عاما سوى في 63 دقيقة فقط في كأس مصر هذا الموسم مع جروس.

ما هي الأندية التي تريد دونجا؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي هو الأكثر جدية في ضم دونجا، في ظل رغبات من كل من إنبي والجونة وناديه السابق مصر للمقاصة.

وانتقل دونجا من المقاصة إلى الزمالك في صيف 2016، وشارك مع الأبيض في 37 مباراة سجل فيهم هدفا وحيدا.

اقرأ أيضا

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

سكاي سبورتس: صلاح لاعب 2018 في إنجلترا

إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحةتقرير: ليفربول مهتم بضم مهاجم منتخب إسرائيل

مصدر في الاتحاد لـ في الجول: نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم أمم إفريقيا.. وسبب قرار برج العرب

تعرف على تصنيف فرق دوري الأبطال.. مجموعات نارية في انتظار المصريين

تعرف على كل المتأهلين ومنافسي الزمالك المحتملين في الكونفدرالية

محمود عبد العاطي دونجا الزمالك الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين" 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة 7 دقيقة | الدوري المصري
مروان محسن: حققنا المطلوب بالتأهل لدور المجموعات.. وهي خطوة نحو المنافسة على اللقب 26 دقيقة | إفريقيا
جلسة بين عبد الحفيظ ولاسارتي فور عودة المدرب لحسم قائمة الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب 58 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب - صلاح المثير للإعجاب ومعاناة إصابة الكتف.. وسيتي غير المحظوظ في الخسارتين ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك