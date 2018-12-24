يعقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، بهدف حسم مصير لاعب وسط الفريق محمود عبد العاطي "دونجا".

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي ستعقد فور عودة الفريق من تشاد بعد خوض إياب دور الـ32 للكونفدرالية ضد القطن التشادي، ستأتي لتقرير مصير دونجا، هل سيبقى في الفريق أو يرحل على سبيل الإعارة.

ما يدعم موقف دونجا في الرحيل هو عدم مشاركته في مباراتي الذهاب والإياب في الكونفدرالية، ما يجعل فكرة رحيله إلى النادي الأقرب له، الإسماعيلي، منطقية.

ولم يشارك صاحب الـ26 عاما سوى في 63 دقيقة فقط في كأس مصر هذا الموسم مع جروس.

ما هي الأندية التي تريد دونجا؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي هو الأكثر جدية في ضم دونجا، في ظل رغبات من كل من إنبي والجونة وناديه السابق مصر للمقاصة.

وانتقل دونجا من المقاصة إلى الزمالك في صيف 2016، وشارك مع الأبيض في 37 مباراة سجل فيهم هدفا وحيدا.

اقرأ أيضا

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

سكاي سبورتس: صلاح لاعب 2018 في إنجلترا

إنبي لـ في الجول: لم نطلب أجاي مقابل انتقال حمدي فتحي لـ الأهلي.. وشرط لرحيله

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحةتقرير: ليفربول مهتم بضم مهاجم منتخب إسرائيل

مصدر في الاتحاد لـ في الجول: نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم أمم إفريقيا.. وسبب قرار برج العرب

تعرف على تصنيف فرق دوري الأبطال.. مجموعات نارية في انتظار المصريين

تعرف على كل المتأهلين ومنافسي الزمالك المحتملين في الكونفدرالية