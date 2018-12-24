خاص عامر حسين يوضح لـ في الجول حقيقة إحالة الطويلة للجنة الانضباط: ليست ضمن صلاحياتي

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 18:09

كتب : عاطف شادي

عامر حسين

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن إحالة أي شخص للجنة الانضباط في اتحاد الكرة ليست ضمن صلاحياته.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن حسين أحال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته التي هاجم فيها حكم لقاء فريقه مع طلائع الجيش، ولكن حسين أوضح لـFilGoal.com أن تلك الصياغة للحدث لم تكن دقيقة بشكل كبير.

وكشف حسين لـFilGoal.com: "رئيس لجنة المسابقات يتسلم تقرير المباراة من المراقب، والذي تضمن تلك الواقعة".

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وأضاف "بالتالي، أقوم بإحالة الواقعة برمتها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهو من يملك أمر إحالة أي من عناصر اللعبة للجنة الانضباط".

وكان طلائع الجيش قد حقق الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف واحد وسط اعتراضات على قرارات إبراهيم نور الدين حكم اللقاء.

وهاجم الطويلة إبراهيم نور الدين عقب نهاية المباراة. (من هنا)

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